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波波為《三代同糖》日做3小時運動 幫助小朋友了解自然保育 自爆領養刺蝟後屋企變「劏房」｜獨家

影視圈
更新時間：23:45 2026-07-23 HKT
發佈時間：23:45 2026-07-23 HKT

波波（黃婧靈）日前出席慈善親子活動，以星級大使身份陪同受助中小學生家庭，清晨抵達米埔自然保護區觀賞濕地野生動物生態，了解自然與生物保育工作。波波喜歡小動物，希望可以藉此教育到下一代，保護動物和環境。工作上，除了主持外，波波開心表示將有機會參與新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》演出。文：莫匡堯  圖：林賓尼

波波為慈善工作出一分力

波波受訪時表示與小朋友們打成一片，有幸與一眾親子團員探索大自然奧秘。波波更認為活動有助教育大眾，提升對自然保育的關注及意識，能為慈善工作出一分力：「自然保育做幾多都唔會『夠』，尤其養咗小動物之後，更加希望自己喺能力範圍內，做到幾多就幾多；加上今日活動教育到下一代，點樣保護動物同環境，非常有意義！」

波波感愛犬性格最似自己

波波一直在家中飼養小狗與兔仔，分別開設社交媒體帳戶分享兩隻寵物日常，最近見波波多開一個沒有相片的帳戶，透露原來剛領養一隻刺蝟，更刷新她對養寵物的新知識：「原來佢哋唔可以共處㗎！狗仔唔可以同兔仔一齊、兔仔又唔可以同刺蝟一齊，每個都要有自己嘅位，我又冇咁多位，好似劏房咁，真係逼死！」三隻寵物動靜性情各異，波波覺得為食、貪玩與得意的狗仔比熊最似主人，刺蝟在性格上則有異同之處：「刺蝟最唔似我，因為佢咩都怕、我咩都唔怕，好Kam㗎！可能Kam呢樣最似我！」

黃婧靈想加盟《試真D》主持

波波作為《美食新聞報道》鐵腳主持，她期待到海外報道美食，目的地鎖定在杜拜：「我最近好沉迷杜拜朱古力，朋友送畀我試之後差啲頂唔順，每晚食到停唔到！我好想去杜拜，然後食晒佢哋啲朱古力！」在美食以外，波波亦無懼親試「劣食」，有興趣加盟《試真D》系列尋訪獵奇料理：「野味嘅話我會試下，好似好高蛋白質，健身完可以去食，幾正！」

黃婧靈與關曜儁做對手戲

波波自爆將會加盟全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》，參演一個小角色：「我有份演一個小小嘅場景，同安多勳（關曜儁飾）一齊拍，我會比心機做好，特登減肥忍口，朝早用三個鐘做運動，操練胸腹臀同拉筋。雖然冇磅重，但公司都留意到我視覺上瘦咗！」波波勤力修身，全因戲份發生在健身室之中，希望展露健康一面，但好身材亦不會刻意遮擋掩蓋。

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