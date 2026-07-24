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伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-24 HKT

現年57歲的伍詠薇近月為HOY TV主持節目《九運會客室》，貼地又幽默的主持風格令其人氣再度急升。一向極注重家庭生活的伍詠薇，近日在社交平台Threads上分享了與兩位哥哥，大哥伍經衡（Richard Eng）及二哥伍緯衡溫馨相聚的合照。當中，個性低調、鮮有公開露面的二哥罕有現身，旋即成為焦點。

伍詠薇兩位哥哥都是專業人士

伍家絕對稱得上是「一門三傑」，大哥伍經衡是有「補習天王」之稱的英文補習名師，過往時常高調接受傳媒訪問；而二哥伍緯衡則居於澳洲珀斯，是一名註冊物理治療師，甚少公開露面。從伍詠薇分享的照片可見，三兄妹的樣貌十分相似，同樣擁有深邃的雙眼和高挺的鼻樑（眼大鼻高），基因優良。相比起氣場強大的大哥Richard，二哥伍緯衡多了一份溫文爾雅的氣質，更被指與大導演劉偉強有點「撞樣」，堪稱「斯文版劉偉強」。

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伍詠薇跟兩位哥哥戴同款名錶

今次兄妹難得重聚，背後更藏著一個充滿洋蔥的動人時刻。伍詠薇透露，是次約大哥齊齊為從珀斯回港的二哥食生日飯，席間竟發現兩位哥哥不約而同地戴上由她32年前送贈的名錶。伍詠薇感性寫道：「我見到他（二哥）的手錶，再看大哥手上都帶上同一款，我的眼淚在眼珠背後滾動滾動起來……然後，我們第二次見面，我都帶上同一款手錶……」。

伍詠薇同款名錶贈哥哥

據伍詠薇憶述，當年約是1994年，她剛進入拍電影的節奏，稍為賺到一點錢。有次經過百貨公司，見到一款手錶便馬上想起兩位親哥哥，一心想三兄妹都能擁有一份充滿紀念價值的禮物。她坦言當時在商場行了三個圈反覆思考，因為即使不是超貴的名錶，當時也要考慮預算，最終決定買下三隻手錶，大哥是紅色，二哥是黑色，而自己則是黃色。

伍詠薇：我永遠是小女孩

32年後的今日，三兄妹在相聚時光一同戴上這份昔日的禮物，令伍詠薇百般滋味在心頭。她直言滿腦子只想到一個「愛」字：「多謝兩位哥哥一直視呢隻手錶如珍寶、但願我們三兄妹感情，無論在何時何地， 『時刻分秒』都充滿着愛與關懷。」她更笑言，自己在兩位哥哥及家人心目中，永遠都是個小女孩，並感恩地表示：「我會不會太幸福了？感謝你們無盡的愛」。

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