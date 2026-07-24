李若彤獨居無敵山景豪宅 通宵做一事洩「富婆級」奢華生活 素顏出鏡對顏值充滿自信

59歲有「最美小龍女」美譽的李若彤，近年將事業重心轉往內地，憑藉多年不變的凍齡美貌和健康形象，再度攀上事業高峰。生活過得優越愜意的她，日前在社交平台上分享了多張生活照，意外曝光了其無敵山景豪宅的內部。從照片可見，李若彤的住所擁有絕佳的地理位置，透過寬大的落地玻璃窗向外望，是一片開揚翠綠的山景，景觀壯麗迷人，令人心曠神怡。室內設計簡約而有格調，客廳擺放著一部尺寸巨大的電視，讓她能舒適地觀賞世界盃賽事。另一張照片則展示了露台空間，擺放著簡單的晾衣架，充滿生活氣息，與奢華山景形成一種樸實的對比。

李若彤通宵睇波豪宅意外曝光

除了寫意的家居生活，李若彤的個人狀態更是令人驚嘆。她在帖文中透露自己為了觀看世界盃，久違地「從黑夜看到吐白」，徹夜未眠。然而從她分享的自拍照中，絲毫看不出熬夜的疲態。相中的她身穿白色絲質睡衣，隨意地披著一頭烏黑長髮，以全素顏示人。在沒有任何妝容修飾下，皮膚依然緊緻光滑，白皙透亮，臉上幾乎沒有皺紋，一雙大眼依舊明亮有神。如此驚人的逆齡膚質，難怪她毋懼素顏出鏡。

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李若彤感情受創曾陷抑鬱陰霾

回顧李若彤的演藝生涯，她憑藉劇集《神鵰俠侶》中的「小龍女」一角，奠定了她「最美小龍女」的經典地位，至今無人能夠超越。此後，她在《天龍八部》中飾演王語嫣同樣深入民心。然而在事業如日中天之際，她為愛情淡出幕前，與富商郭應泉展開十年苦戀。在對方陷入財困時，她不離不棄，傾盡所有支持，可惜這段深情最終在2008年以男方一句「性格不合」告終。情傷加上喪父之痛，使她一度患上重度抑鬱症，歷經７年時間才走出陰霾，現時不婚不育的她，過著黃金盛女的生活。

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