2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌

2026年才過去七個多月，香港演藝圈已經痛失近30位台前幕後功臣，不少網民驚訝噩耗頻密，感嘆今年離世的演藝人似乎比往年多，而且當中不少都是重量級人物，例如「四哥」謝賢、施南生、「King Sir」鍾景輝、谷薇麗等，而因葵、潘宏彬、陳敏兒等則只年約60多歲便離開人世，更令網民痛心與不捨的還有吳文忻、施可瑩等仍屬壯年便不敵癌症病逝的藝人。《星島頭條》今日（23日）訪問堪輿學家唐碧霞，從玄學及紫微斗數角度拆解2026丙午馬年娛樂圈氣場劇烈動盪的三大核心原因。

2026馬年廉貞化忌對演藝圈不利

唐碧霞指出，今年紫微斗數「廉貞化忌」首當其衝對演藝圈不利。「廉貞星」代表演藝、名氣與感情，化忌直接衝擊影視界，導致資深藝人健康容易惡化或遇上突發變故，造成「星光殞落」。同時廉貞亦是次桃花星，化忌預示演藝圈未來將集中爆發隱瞞已久的桃色醜聞、感情糾紛、出軌偷食及離婚等負面新聞，令藝人聲名狼藉。

相關閱讀：謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜

藝人於2026馬年應份外留意心血管疾病及眼疾

其次，2026丙午年屬「正帝旺火」的極火年份，為藝人的心血管與眼睛帶來大考驗。五行中「火主心與目」，流年極熱極燥會煎乾體內水份令血液變濃稠，極易誘發心肌梗塞、高血壓、中風等突發心血管疾病，以及眼疾與情緒焦慮失眠。由於藝人長期高壓熬夜，在此氣場下身體健康將面臨極嚴峻威脅。

相關閱讀：朱維德喪禮丨晚年入安老院已不認得人 好友爆若非身體限制 朱翁會去盡所有國家

2026馬年桃色醜聞與名利場洗牌

最後，九運「九紫離火」代表時代氣場大洗牌。「離卦」象徵演藝與名氣，但火性去得快，明星在極端火運下承載極大公眾關注，若陽氣不足便易身心俱疲。唐碧霞總結，「廉貞化忌」配合「丙午極火」，令舊時代星光陸續退場並形成世代交替，注定今年演藝圈是多事之秋，除面臨嚴峻健康考驗，亦會有極多桃色醜聞與名利場洗牌。

相關閱讀：星級大搜查丨唐碧霞預測八位紅星馬年運勢 炎明熹財運旺MC慎防桃色 鍾柔美或被伴侶拖累