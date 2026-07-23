楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家

《星島頭條》早前收到獨家消息，楊明和莊思明已敲定於8月2日（周日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行豪華盛大婚禮。近日這對準新婚夫婦被網民捕獲閃現廣州，原來是為了即將在婚禮上播出的MV進行拍攝。根據網上流傳的照片及影片可見，兩人穿梭於廣州的街頭，同場還有藝人趙正洪參與拍攝，而兩人在空檔時亦展現親民作風，對偶遇的粉絲來者不拒，大方合照。

楊明、莊思明於廣州拍婚禮MV

從照片可見，當天楊明身穿一套剪裁筆挺的淺色休閒西裝，顯得精神奕奕；莊思明則換上了一襲優雅的薄紗襯衣，盡顯修長身段。兩人在鏡頭前互動，甜蜜自然，畫面中二人不時深情對望，又有偶遇及互相吸引的浪漫畫面，拍攝團隊更特意重現了求婚的浪漫場景。畫面中，楊明單膝下跪，拿出鑽戒求婚，莊思明難掩驚喜之情，隨後點頭答應，二人又依偎拍下照片，該段MV及照片即將在8月的婚宴上，讓賓客觀看。

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楊明大馬開燒味店一力養家

在演藝事業方面，楊明近年憑藉TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中的「虹豆沙湯遠」一角維持穩定的曝光率。然而該劇近期已正式收廠並即將迎來大結局，令劇中一眾演員面臨常規工作的轉變。不過楊明對此早有部署，為了婚後生活及承擔起養家的重任，他早已悄悄將事業版圖擴展至馬來西亞，他早前飛往吉隆坡實地考察，投資開設了一家港式燒臘店，為了打響名堂，他特意從香港聘請專業師傅坐鎮，主打地道「蜜汁叉燒」、「胡椒燒鴨」以迎合當地華人的口味，以實際行動向女方家人力證自己是個有承擔的好老公。

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