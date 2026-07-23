方媛「黑圖」風波後劉子儀Kelly首開腔 認P圖出事向郭富城夫婦道歉：心急上載冇諗清楚

有「港版林志玲」之稱的DJ兼醫美診所老闆劉子儀（可人Kelly），早前在社交媒體分享入馬場的盛況，當中見到郭富城與老婆方媛（Moka）齊齊現身，劉子儀上載方媛的「黑圖」遭網民圍攻，指她為突出自己刷流量，其P圖手法惹來網民猛烈批評，最終刪文並公開向城城以及方媛道歉。

劉子儀年尾睇郭富城個唱望成功合照

可人Kelly今日出席《Lollipoppi x Honey Punch 香港動漫電玩節》傳媒優先預覽日，對於在社交網分享馬場盛況，上載城城夫婦合照，引來網民批評。她承認自己不小心沒睇清楚心急上載相片到社交網，但日常跟朋友合照都會「P圖」，當時只想表達自己遇上兩位偶像，他們是自己心目中的靚仔、靚女，但沒有多考慮到其他問題，但認為經一事長一智，以後會好小心，更籍此跟兩人說聲「唔好意思」。她說：「年尾會去睇郭富城演唱會，希望到時有機會成功影到合照。」