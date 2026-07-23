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COLLAR姊妹情再升級 陳泳伽Winka邀沈貞巧Gao操刀新歌MV 預告下個目標搵邱彥筒Marf做stylist

影視圈
更新時間：17:38 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:38 2026-07-23 HKT

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka），昨日推出年度第二支個人歌曲《好好照顧自己》，繼續以歌曲療癒心靈。今次MV再接再厲以家居背景為主兼出動愛貓tata外，還請來COLLAR好姊妹沈貞巧（Gao），擔任幕後，親自操刀為MV拍攝及剪片，打造一個最「寫實」的Winka。

陳泳伽盼歌曲陪伴歌迷成長

《好好照顧自己》由徐浩作曲及監製、T-Rexx填詞、Yikin Lo編曲，以情為主題，希望透過歌曲，傳遞出愛錫自己的訊息，Winka表示：「我比較重視於愛，呢個愛唔單只係愛情，而且係友誼同工作上，我好重視人與人之間嘅愛共情，我相信呢個世界唔講『愛』就會冇意義！」Winka續說：「 我嘅作品一如既往想大家好好照顧自己！就算未識好好照顧自己，都希望有我嘅歌曲陪住大家一齊慢慢成長。」

陳泳伽愛貓tata自動入鏡識望鏡頭交戲

為呈現最真、最貼近Winka的一面，MV承接《起身洗面》的特色，繼續以家居作背景，Winka說：「今次希望同上一個MV有少少連結，所以依然係屋企景。」更透露：「有趣嘅係，當我哋拎Memo紙空鏡嘅時候，tata自動入鏡！我哋之後剪片嘅時候，都笑話tata的而且確幾有上鏡天份，最可愛係發現佢原來真係識得望鏡頭交戲！所以決定喺MV入面比多兩個鏡頭佢！」

陳泳伽與沈貞巧默契十足

除了外在環境，今次MV亦融入Winka的內心世界，她專程邀請了Gao擔任MV幕後拍攝及剪片，二人由《全民造星IV》到成為COLLAR隊友，了解甚深，難怪拍攝過程全憑默契，毋須事前左夾右夾，Winka稱：「我記得曾經在訪問中，我表達過呢份心願，想Gao為我操刀拍MV，當時我真係咁諗，唔係開玩笑，所以私底下我都成日同Gao講，不如你幫我拍下一個MV吖，佢每次都答『好啊』，今次終於實現心願；我相信我哋咁熟悉對方，佢見到我嗰面，同素未謀面導演見到我嘅一面，絕對係唔同，所以出嚟嘅作品都一定唔同，會拍出唔同面向，而且有溫度嘅我。」提到下一個心願？Winka笑言期待邀請COLLAR另一位成員邱彥筒（Marf），為她的作品擔任stylist。
 

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