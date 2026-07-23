童愛玲見證190cm學霸兒子名牌大學畢業 曾因一理由棄讀法律英美兩地揀學校

53歲的童愛玲因出道初期與黎明、梁朝偉等男星合作，而有「男神磁石」之稱。童愛玲與王敦民結婚23年，育有一子王子毅，童愛玲更為家庭淡出幕前圈，直到近年兒子長大，才偶爾客串演出。近日童愛玲在社交平台曝光兒子已大學畢業，更到英國出席王子毅的畢業禮，見證兒子人生的重要時刻。

童愛玲子曾因NBA考慮赴美升學

照片中見到保養得宜的童愛玲，穿上喱士連身裙，站在身穿畢業袍的王子毅旁邊，兒子身形高大，目測達190厘米身高。王子毅早於16歲時到英國寄宿學校讀書，原本考入英國一間大學的法律系，卻因熱愛NBA一度改赴美國升讀大學。最終王子毅有感不適應美國而決定返回英國，今年在英國曼徹斯特大學畢業。

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童愛玲入行前曾被家人送到海外留學，完成大學課程後，在酒店實習期間，獲劉德華經理人睇中，之後加入娛樂圈。童愛玲於1993年以電影《火蝴蝶》入行，並拍攝黎明的電訊商廣告，飾演「阿May」成當年熱話。童愛玲其後曾演出《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《旺角的天空》、《流氓醫生》等電影。

童愛玲與初戀老公識於微時

據指童愛玲的台灣富商老公王敦民是其初戀，二人亦是青梅竹馬，有傳男方早在中學時期已暗戀童愛玲。童愛玲長大後獲王敦民力追，二人拍拖3年於2003年結婚。近年因兒子留在香港的時間不多，兩年前童愛玲決定搬離居住16年、市值近4000萬的港島南區海景豪宅，據悉遷往同區的另一豪宅單位。

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