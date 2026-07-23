袁澧林紐約奪「亞洲新星獎」激動到手震 獎座重5公斤自嘲唔夠大隻：要做多啲Gym先頂得住

由金像導演爾冬陞監製，香港新銳導演王德健自編自導，馮德倫、袁澧林、胡杏兒及周秀娜領銜主演的電影《第四幕》再傳喜訊！本片獲邀參展「第25屆紐約亞洲電影節」（New York Asian Film Festival），將香港電影帶到紐約及海外觀眾面前。導演王德健與戲中擔綱演出的女主角袁澧林（Angela）一同親赴紐約出席影展，Angela更憑藉出色表現獲大會頒「亞洲新星獎」（Screen International Rising Star Award），雙喜臨門！

王德健對袁澧林表現高度肯定

電影《第四幕》首次登陸紐約即獲得當地影迷熱烈迴響。編劇暨導演王德健對於作品能遠赴紐約大感振奮，對Angela的表現給予高度肯定與讚賞：「多謝紐約亞洲電影節頒獎給Angela，佢喺《第四幕》出色的表演，相信大家將會有目共睹，好期待！」在紐約亞洲電影節頒獎現場，Angela接過「亞洲新星獎」獎座後發表了動人致辭，她首先感謝電影節給予的肯定，並形容這是提醒自己莫忘初心的重要時刻：「多謝紐約亞洲電影節頒呢個咁特別嘅榮譽畀我。我相信呢個係一個好好嘅提醒，叫我繼續做我真正熱愛嘅事。」

袁澧林感謝導演發掘「大灰狼」一面

Angela在台上特別向導演王德健致謝，感謝他給予自己發掘演戲潛能的機會：「多謝王德健導演為我寫咗《第四幕》呢個角色。佢曾經同我講過：『我想睇到你更多強悍、好勝、坦蕩蕩嘅天蠍座一面。』於是佢就開始創作 Hanna 呢個角色，一個充滿激情、對生命有強烈渴望嘅女仔。如果將『無害嘅小女孩』放喺光譜嘅一端，『大灰狼』放喺另一端，我以前通常接嘅角色都比較偏向小女孩。而導演想像中嘅我，係兩者嘅結合，甚至直接係一隻大灰狼。所以我好開心可以演到佢提供畀我呢個咁獨特嘅角色，非常多謝！」

袁澧林分享「藝術家要對自己坦誠」體悟

Angela 更分享了她對演藝創作的深刻體悟，展現出作為演員的真誠態度：「喺我落台同打電話畀我媽媽講攞獎之前，最後講多一句：我相信一個藝術家應該要對自己坦誠，我相信藝術家應該隨時展現一顆赤裸而真實嘅心。呢點對我嚟講好重要，亦係我一直做緊嘅事。我亦相信，呢樣嘢正正係令藝術變得無可避免地美麗嘅原因。多謝大家！」

袁澧林笑指獎座重達5、6公斤

Angela更大爆笑彈，笑指手上的獎座實在「份量十足」：「首先個獎好重啦，重到我個speech其實幾分鐘，一路講已經覺得我啲肌肉快支撐唔到，心諗：『咦，我唔係大隻妹嚟嘅咩？』個獎物理意義上真係好重，有成5、6公斤！我仲擔心緊之後上機行李會超重overcharge，但無論如何都會帶返嚟！所以話磨練演技係一回事，如果未來要攞多啲獎呢，應該要做多啲 gym 先可以迎接更加多嘅獎項。」

袁澧林林肯中心放映意義重大

今次紐約亞洲電影節放映場地選址於紐約著名文化樞紐林肯表演藝術中心（Lincoln Center）。Angela於同一天內在此殿堂級場地向海外觀眾呈獻《第四幕》，令她大感榮幸且意義重大。對於能站上國際舞台，她難掩興奮之情：「Lincoln Center係一個好重要嘅文化樞紐，因為佢哋好堅持播放好多電影嘅首映。我以前喺屋企睇YouTube，知道好多美國、歐洲電影以至各大影展嘅作品都會喺度播放。所以一開始知道紐約亞洲電影節舉辦地點係林肯表演藝術中心，對我嚟講有一層多重嘅意義，世界知名嘅導演都喺度做佢哋嘅電影首映，文化意義好深厚。」今次亦是Angela首次與紐約觀眾一同欣賞《第四幕》成品。現場氣氛熱烈，觀眾反應極佳，她分享道：「因為係第一次睇《第四幕》，仲要係同紐約嘅觀眾一齊睇，感受到大家笑嘅位置，覺得整個過程好有趣。」