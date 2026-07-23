非份之罪丨「危險遊戲」片尾鳴謝宏福苑業主立案法團 五級大火事故前取景 網民百感交集

TVB另類寫實劇集《非份之罪》近日播出第四個單元「危險遊戲」，昨晚（22日）故事迎來大結局，劇情高潮迭起。由胡敏芝飾演的Wendy因一個惡作劇念頭，意外觸發連環死亡悲劇，背後更揭露一段為愛瘋狂的悲慘過去。當中在結尾時取景的地方正是去年11月發生五級大火的宏福苑，引發網民熱議。

非份之罪丨片尾鳴謝「宏福苑業主立案法團」

「危險遊戲」於片尾最後一幕，講述於「Jarvis」危家仁（吳偉豪 飾）的童年回憶，場景設定在屋苑公園，一班小朋友使用「瀡滑梯」時被整蠱，遭Jarvis用顏料榻污糟衣服。而劇集片尾字幕特別鳴謝「宏福苑業主立案法團」，不少觀眾立即認出，該公園正是大埔宏福苑的遊樂場，後方可見大樓當時似乎仍未開始大維修。

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非份之罪丨棚架圍封宏福苑前拍攝

隨後大批網民進行討論，表示看到熟悉的場景百感交集。據指畫面早於2023年至2024年間拍攝，去年11月宏福苑五級火災，造成168人死亡，數十人受傷。劇中在陽光下一眾小孩嬉戲的畫面，成為該遊樂場及屋苑在大火前，未有棚架圍封時的「最後紀錄」。

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網民紛紛留言：「算是最後的彩蛋」、「套劇大維修之前拍的」、「估唔到兩年後就變晒」、「估唔到見到宏福苑公園最後紀錄」、「今集最後出個遊樂場係宏福苑樓下嗰個遊樂場」、「最尾嗰場滑梯整蠱人嘅戲就係宏福苑樓下個公園拍，有啲居民睇番都好感觸」，讓不少觀眾睹物思人，深感唏噓。

非份之罪丨胡敏芝錯愛吳偉豪付上生命

在「危險遊戲」結局中，「Wendy」胡敏芝為討好心儀對象Jarvis，並對男方進行惡作劇，偷偷更換其原先準備的氧氣瓶，未料此舉與清姐（羅冠蘭飾）的換瓶操作疊加，引發致命意外。劇情揭示，Wendy對Javis長期痴心錯付，即使曾因對方的情緒勒索導致小產，依然無怨無悔，更為繼承其拍攝整蠱短片的遺志，而付上生命。