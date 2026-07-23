謝賢離世丨網民爆謝賢曾勇救墮海男童 疑似姜中平家屬悼念謝恩情 再揭四哥有情有義舉動

日前《星島頭條》獨家報導，一代巨星謝賢（四哥）已於7月16日離世、7月20日完成火化儀式。謝賢離世令大眾不捨，同時他生前的處世態度、敬業精神與善良舉動亦再被提及。近日，一位名為「maykeung46」的網民在社交平台Threads上分享了一段與謝賢相關的往事，引起網民關注。有網民憑「maykeung46」分享的照片推測，她可能是粵語片的著名反派演員姜中平的後人。

謝賢勇救墮海男童

據該網民憶述，她的父親與謝賢是舊同事。在某個週末，謝賢邀請他們一家人乘搭遊艇出海，期間她年幼的弟弟因不諳水性而在海中遇險。謝賢當時毫不猶豫地跳入水中，成功救起男童，使其得以脫險。此事令該網民一家對謝賢感激不已，並稱他為「救命恩人」。

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謝賢重情重義抽空赴舊同僚喪禮

除了分享謝賢的救人義舉，該網民亦提及另一件令她印象深刻的事。她表示，最後一次見到謝賢，是在她父親的喪禮上。儘管當時謝賢已是巨星，行程繁忙，但他仍堅持抽空出席，親自向昔日的同事作最後的告別。此舉讓她深切感受到謝賢不僅是一位銀幕上的巨星，在現實生活中更是一位有情有義、關愛朋友的善心人。

爆料網民疑為姜中平後人

雖然這位網民並無提及父親身份，但有網民從照片中的花牌及生平小冊子發現先人為「姜中平」，加上網民帳號含「keung」，推斷她正是資深演員姜中平的女兒。姜中平與謝賢在粵語片年代合作無間，曾一同演出電影《唐山阿嫂》。姜中平於1999年離世，當時謝賢仍堅持抽空出席喪禮，親自向昔日拍檔作最後告別。經姜中平後人的分享，網民更認識謝賢有情有義的一面，讚揚他身為巨星卻毫無架子，為香港明星典範。

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