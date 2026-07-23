朱維德喪禮丨朱翁靈堂佈置簡潔莊嚴 周梁淑怡敬輓「尊敬的老拍檔」葉潔馨致送花牌悼念

人稱「朱翁」的朱維德於7月7日與世長辭，享年95歲。其家人今日為朱維德舉行喪禮，供親友作最後告別。靈堂佈置簡潔而莊嚴，流露著對香港第一代旅遊達人朱維德的無限思念。

朱維德彩色遺照神態親切

從現場照片可見，靈堂中央高掛「永遠懷念」橫匾，正中擺放朱維德面帶溫和微笑的彩色遺照。遺照中的朱維德穿上深色條紋西裝，神態親切。遺照前方是家屬致送的心形花圈，兩旁寫上「維繫香江杏壇傳舊事」及「德超廣眾螢幕留青音」的輓聯，道盡朱翁朱維德一生對香港歷史文化的貢獻。

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靈堂兩側排滿來自各界親友及機構的花牌，形成一片花海，以表敬意。致送花圈的包括朱維德曾服務多年的「電視廣播有限公司」、由周梁淑怡敬輓的「尊敬的老拍檔 朱翁 福壽全歸」、香港郊野活動協進會、加拿大之友，以及資深影視製作人葉潔馨等，可見朱翁朱維德多年來在廣播、影視及文化界結下的人緣。

朱維德太太與親友哀傷悼念朱翁

朱維德的太太穿上白衫坐在家屬位置，神情哀傷進行悼念儀式。現場見到有眾多親友到場悼念，坐滿靈堂兩邊的座位，眾人神情肅穆，靜靜地送別陪伴幾代香港人成長的「香港掌故王」。