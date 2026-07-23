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朱維德喪禮丨周梁淑怡送別「香港活字典」 憶合作往事：走遍香港角落吸引數千人到景點踩平草皮

影視圈
更新時間：10:55 2026-07-23 HKT
發佈時間：10:55 2026-07-23 HKT

人稱「朱翁」的朱維德於7月7日離世，享年95歲。朱維德的追悼及告別儀式，今日（23日）在紅磡萬國殯儀館舉行，曾任電視台高層的周梁淑怡到場悼念朱維德。

周梁淑怡讚朱維德態度好

周梁淑怡指早年在電視台任編導，朱翁是她5人小組的成員，並擔任主持。雖然當年大家經驗不足，但朱維德態度非常好，不止主持工作，幕後也會參與，將工作用心做到最好。

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周梁淑怡讚朱維德博學

周梁淑怡指當年與朱維德製作節目《歡樂家庭》，他以主持身份帶大家走遍香港角落，甚至吸引數千人到景點踩平草皮，影響力非常大，是香港活字典，非常博學和用心，朱維德的講播亦非常動聽。問與朱維德多久沒見？周梁淑怡指因朱翁曾離開過香港，的確很久沒見了，令人懷念。

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