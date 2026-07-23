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朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別

影視圈
更新時間：10:40 2026-07-23 HKT
發佈時間：10:40 2026-07-23 HKT

人稱「朱翁」的資深電視工作人員朱維德，於7月7日安詳離世，享年95歲。朱翁的追悼及告別儀式今日（23日）在紅磡萬國殯儀館舉行，下午大殮及出殯。朱維德的家人透過工作人員婉拒受訪，及以私人活動為由拒絕拍照，傳媒只可以拍攝場外擺設。

朱維德喪禮門外放滿花牌

朱維德的家人透過工作人員婉拒受訪，及以私人活動為由拒絕拍照，傳媒只可以拍攝場外擺設。朱維德的追悼活動沒有採宗教儀式，門外放滿花牌，在接待處，桌上放有靈堂內同一張朱維德的遺照，以及白色蠟燭。

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朱維德名字為輓聯

靈堂內，朱維德的遺照前放有太太的花牌，寫「朱維德夫君冥鑒，永遠懷念，燕娟」，橫幅寫「永遠懷念」，左右兩則以朱維德的名字為聯，寫有「維繫香江杏壇傳舊事、德超廣眾螢幕留青音」，以悼朱維德多年來的作品及貢獻。

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