草蜢創紀錄兩度登大巨蛋 耳機失靈淡定唱完 蔡一智：老的辣難唔到我哋

殿堂級組合草蜢日前獲邀到台灣擔任「2026中華職棒明星對抗賽」壓軸表演嘉賓，連續兩星期兩度登上台北大巨蛋舞台，創下組合演出紀錄！草蜢一口氣帶來《失戀陣線聯盟》、《半點心》、《寶貝對不起》以及《忘情森巴舞》四首經典金曲，大巨蛋瞬間變成50000人的巨型派對現場。

蔡一智臨危不亂

表演一開場，草蜢即以代表作《失戀陣線聯盟》炒熱全場氣氛，演出期間耳機突然失靈，雖然聽不到音樂，但三子憑着豐富舞台經驗和超強默契淡定唱完第一首歌。蔡一智透露了當時的臨危不亂，笑說：「好彩以前我哋周遊列國做過大大小小各樣演出，雖然有少少意外，但難唔到我哋三個，唔係咩叫『老的辣』。」

蔡一智趁耳機修復空檔隔空向陳傑憲索簽名

趁着在台上修復耳機的短暫空檔，阿智靈機一觸，把握時間隔空向「隊長」陳傑憲索取簽名：「在剛才的隊伍裏面，有一個我很欣賞的人，就是陳傑憲先生，如果他有空的話，不知道能不能簽一個棒球給我作為禮物？我覺得會是今天最榮幸的事。」他的願望迅速達成，陳傑憲完美示範「有球必應」立即為三位送上簽名棒球。草蜢興奮地展示這份禮物，阿智表示：「好彩因為呢個小意外，我哋獲得『隊長』陳傑憲嘅獨家簽名棒球，我諗全場幾萬人而家好羨慕我哋，我諗住返去鑲起佢。」

手機燈化身璀璨燈海

草蜢隨後演唱《寶貝對不起》與《半點心》，當《寶貝對不起》的前奏響起時，全場五萬名觀眾亮起手機燈，整個大巨蛋瞬間化身璀璨燈海，畫面非常震撼。阿智感動表示：「我哋一月中喺小巨蛋開演唱會，第時有機會一定要嚟大巨蛋開騷。頭先唱《寶貝對不起》感受到全場人一齊唱嘅震撼，着晒手機燈嘅時候，我好似去咗南極睇滿天星，好靚、好溫暖，多謝大家今晚畀我哋嘅掌聲，我非常享受。」

草蜢繞場狂奔感受粉絲力量

三子邊唱邊狂奔繞場，感受全場粉絲的力量，蔡一傑笑言：「我哋跑咗成個大巨蛋一圈，好開心可以感受到大巨蛋每一個角落，所有Fans嘅力量！」蘇志威亦表示：「我跑勻全場，沿住場邊跑咗一個圈。聽到五萬人嘅歡呼聲真係好開心，嗰個震撼力真係好犀利！」

草蜢返港籌備新碟新歌

草蜢透露返港後會全力投入籌備新碟、新歌錄音等工作，同時為8月29及30日的馬來西亞演唱會做準備，傑少亦叮囑歌迷要一起Keep Fit和練氣，相約大家在馬來西亞及接下來的巡迴演唱會再見！

