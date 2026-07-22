非份之罪丨「危險遊戲」大結局極致反轉 羅冠蘭認罪藏玄機 胡敏芝為終極Big Boss？

TVB另類寫實劇集《非份之罪》今晚（22日）播出的第四個單元「危險遊戲」的大結局，承接昨晚（21日）幾經轉折，「清姐」羅冠蘭終向警方承認誤殺，原來當羅冠蘭終從女兒「Helen」江嘉敏口中得知導致Helen癱瘓的真兇竟是自己老闆「渣佛屎Jarvis」吳偉豪時，羅冠蘭確實曾處心積累用硫化氫毒死吳偉豪，但後來因經不起良心責備收手，只是不知何解吳偉豪最後仍死於中毒。

羅冠蘭認罪網民直言有可疑

由於《非份之罪》單元結局多次出現神逆轉，對於羅冠蘭認罪，網民認為相當有可疑，加上昨晚結尾劇情重點描述全新整蠱Channel及「閉氣挑戰」的重啟，大結局官方簡介又揭出有人曾因吳偉意外流產，令真兇矛頭再次指向「Wendy」胡敏芝、「Daisy」蘇韻芝及「Helen」江嘉敏其中一人，亦有網民認為江嘉敏的前度「阿正」梁証嘉亦相當有嫌疑。

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羅冠蘭每種情緒都入木三分獲網民大讚

今次羅冠蘭飾演的「袁潔清」表面上是她最手到拿來的慈母，但角色後期會因為復仇而大爆發，一直以來都網民的焦點，昨晚的MVP當然是最終無路可退、選擇和盤托出的羅冠蘭，羅冠蘭先後展現了慈祥、心痛女兒、憤怒、心虛、神不守舍、極度慌張、不知所措等不同複雜情緒，且每種情緒都入木三分，獲網民大讚演技 100分：「羅冠蘭好好戲」、「搵得佢做真係唔會做二打六咁簡單」、「羅冠蘭演到好自然，都唔似睇緊劇」、「完全係教科書級演技」、「唔會畀人覺得佢係做緊戲」、「擔心個女嗰種真情流露，令人睇到好動容」。

羅冠蘭細節位處理深深吸引網民注意

除了演技，羅冠蘭的細節位處理，包括嗌Jarvis做「渣佛屎」，都深深吸引了網民的注意及好評：「完全捉到啲師奶神緒，啲電話unlock手勢都係廢老式解鎖」、「清姐真係演得幾好！唔讀Javis （Jarvis）讀渣佛屎。」監製王心慰表示「渣佛屎」確是羅冠蘭親自設計的小心思位：「係佢自己嘅演繹嚟，佢好投入角色，專登講唔正Jarvis個名。」官方今日發布《危險遊戲》大結局劇照搶先睇，率先公開胡敏芝玩飛索的驚險場面，以及江嘉敏與胡敏芝在靈堂秘密交涉。照片所見，這場飛索場面相當大陣仗，胡敏芝飛到一半要「半天吊」，還有直插墮海畫面，增添了不少疑團。

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