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NewJeans疑回歸發布4周年紀念影片未齊人 Danielle仍為解約官司頻撲

影視圈
更新時間：20:14 2026-07-22 HKT
發佈時間：20:14 2026-07-22 HKT

曾獲封「怪物新人王」的韓國人氣女團NewJeans，經歷過連串合約風波後，（22日）終迎來出道4周年的大日子。她們的經理人公司ADOR透過官方YouTube頻道公開紀念影片，其中還未落實回歸的成員Minji亦現身其中，惹來一眾Bunnies（NewJeans粉絲名稱）熱議。該段出道4周年紀念短片，以夏夜月光為背景，而Minji更被安排率先登場，接着Hanni、Hyein、Haerin相繼現身。除了影片之外，官方IG亦同步發放4人團體照，及4位成員個別最新圖輯。如此大動作且包含Minji在內，外界普遍認為公司正預告NewJeans即將重新展開活動，並暗示Minji疑似落實回歸。

ADOR不置可否

不過，ADOR對此揣測仍保持審慎態度，他們回應韓媒表示：「這段影片是為了與粉絲一起慶祝NewJeans出道4周年，而特地製作的紀念內容。我們將在與成員們徹底討論後，再公布具體的活動計劃和方式。」而跟ADOR仍為解約風波打官司的前成員Danielle，今日亦在IG發布了2張新美照，似乎亦是紀念NewJeans出道4周年。相中Danielle在藍天白雲湖光山色的襯托下，身穿淺藍色便服，擺出不同甫士，並配文寫道：「生活有時會變得陰霾密布，但光明終會重現。願你在那之前一直閃耀光芒。」以上幾句「心靈雞湯」似在療癒粉絲，亦彷彿在為自己打氣！

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