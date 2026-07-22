日本影迷為張家輝即日來回香港只為睇廣告 香港網民：關詠荷都無佢咁熱衷睇張家輝

張家輝一名網名為「tekuteku_47」的日本影迷日前即日來回香港，只為了看偶像在港鐵站內的廣告，引起香港網民討論，直呼「瘋狂」，甚至表示：「關詠荷都無佢咁熱衷睇張家輝」、「推到張家輝本人覆佢」、「應該要多啲呢啲fans，先可以振興旅遊業」、「日本人追星實力都幾強」等。面對香港網民的熱情關注，「tekuteku_47」亦非常亦特意使用 AI 翻譯成廣東話親自留言回應：「唔好意思，我就係嗰個痴線嘅張家輝日本粉絲，金鐘站真係正到爆……」態度相當可愛。

日本港產片迷Like爆張家輝、古天樂

翻查該名日本影迷的Threads帳號，發現她除了是張家輝的狂熱粉絲外，對香港娛樂圈亦瞭如指掌。她更在個人簡介分享：「ルイス・クーとニック・チョンのおたく（古天樂和張家輝的粉絲），鍾意古天樂同張家輝嘅日本人粉絲，《九龍城寨之圍城》、《尋秦記》、《使徒行者》、《掃毒》、《絕命法官》etc，用緊ChatGPT翻譯。」她來港期間特別尋找古天樂的演唱會廣告打卡，並且曾轉發陳國邦、滕麗名的相關帖文，因此不少網民推測，她極可能是因為觀看《九龍城寨之圍城》及《尋秦記》而被深深吸引的港產片迷。

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張家輝日本影迷即日來回香港行程充實

雖然是即日來回，但這趟香港追星行程安排得極度充實，她紀錄了去元朗、目睹紅磡超巨型古天樂廣告牌、到西九龍站接港鐵吉祥物「鐵仔」返屋企，更在深水埗成功買到張家輝的VCD以及其他心頭好。她表示這次旅程充實到不得了，並發文多謝網民：「因為有你哋，我一個人旅行都唔會覺得孤單，成個旅程都覺得好開心，好似一直有人陪住我咁。」她更感性承諾關心她的香港網民，表示下個月會乖乖留在港住宿幾天，不會再急於即日來回。

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日本影迷願為張家輝廣告瞓港鐵站

這次旅程中最令香港網民感嘆「瘋狂」的，是她為張家輝的廣告在金鐘站逗留長達一小時。她激動發文表示：「啊啊～～～我真不想離開金鐘站……不管是參觀費還是住宿費我甚麼都願意付，求求讓我留在這裡吧……」又驚嘆放眼望去兩邊全都是張家輝，沉醉其中無法自拔，感到好幸福。而她還特意帶了香蕉在張家輝的廣告前打卡，更是令香港網民爆笑，該名日本影迷希望藉此向張家輝在電影《中華賭俠》中的經典跳唱搞笑情節致敬，完全展現出百分百鐵粉的強大行動力與熱愛！

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