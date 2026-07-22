非份之罪丨何沛珈被劉佩玥爆擇偶要求超嚴 與阮浩棕分手後同場保持距離避忌合體

劉佩玥、何沛珈、阮浩棕等到荃灣宣傳劇集《非份之罪》，緋聞男女何沛珈、阮浩棕傳分手後同場，兩人彈開幾個身位保持距離避忌合體。由劉佩玥與何沛珈主演的TVB劇集《非份之罪》單元「恐怖情人」將壓軸播出，對於能否接棒好收視，二人都表示緊張，劉佩玥指是兩年多前拍攝，所以都期待播出，當時拍攝很愉快，準備與大家分享遇到的奇怪事，也與何沛珈影了很多相片想分享。劉佩玥表示與阮浩棕已第三次合作，今次關係糾纏不清，對方除了多女埋身，更是「媽寶」。

何沛珈怕拖累視后劉佩玥

何沛珈指與劉佩玥玩得很開心，但拍攝過程認真，有很多不同情緒，笑言：「初時我擔心的，因為未與劉佩玥合作過。（因為怕她？）因為她地位高，又是視后！(馬來西亞最喜愛TVB女主角)很怕拖累到大家，因為是第一次有多戲份的角色。」劉佩玥指與何沛珈相處融洽，更會陪住對方收工，「拍攝我的戲時，她會留在現場陪我，因為知道我需要她，大家都會等對方拍完全場，好感動！」劉佩玥又指自己是新人時，前輩都很幫自己，現在大個女，也想和其他演員好好合作、互相幫忙，笑指何沛珈想太多，是傻妹。

劉佩玥分享朋友恐怖情史

問二人可有恐怖情史？劉佩玥指自己的經驗都沒有戲劇性，反而是朋友曾被另一半偷偷安裝程式追查行蹤。她表示若溝通過便沒問題，但若偷偷翻查便接受不到。而何沛珈認為查行蹤屬極端行為，自己不會追查另一半、自認在感情中很Chill，是對自己有信心的表現。

何沛珈劉佩玥公開擇偶條件

談到何沛珈正拍攝《女神配對計劃2》，劉佩玥笑言有八卦她的經歷，何沛珈指很希望請到劉佩玥做「花生團」，遺憾她要拍劇撞期。問認為甚麼男士可以追求何沛珈？劉佩玥笑言：「要心智成熟，如果太多很傻的話題，她會露出嫌棄的表情。」何沛珈即笑言，被林盛斌提醒要控制表情。劉佩玥又指：「不可以賭、不可以黐身，若喜歡做運動可以陪她，靚仔、有錢應該吸引力不大，還有不可以有特殊癖好！」

