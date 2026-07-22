湯唯與導演老公金泰勇再迎一子 晒牽手照曝光大女童言童語 分享湊夠「好」字喜悅

湯唯今日（22日）宣布順利產下第二胎，迎來一名兒子！她與南韓導演老公金泰勇婚後育有一女Summer，如今再添一子湊成「好」字。湯唯在朋友圈上晒出四人溫馨交疊的牽手合照，以及父親為寶貝孫仔繪製的專屬畫作，向外界分享迎接新生命的無比喜悅。

湯唯今年四月宣布再懷孕

據內地傳媒報導，湯唯在朋友圈發文轉述女兒的話語：「Summer說：『馬』上開始一家四口的旅行啦！」字句間充滿大女兒成為姊姊的興奮之情。其實早於今年4月底，湯唯已公開懷孕喜訊，坦言這份禮物是個「大大的意外」，但也讓全家萬分期待，如今終於圓滿迎來弟弟誕生。

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湯唯與金泰勇2014年結婚

湯唯與金泰勇當年因戲結緣，於2014年步入婚姻殿堂，兩年後喜迎長女。兩人結婚近十年，雖然一度傳出婚變，但湯唯強調夫妻二人感情穩定，這次正式「升呢」為四口之家，大批粉絲也在微博留言獻上祝福，恭喜女神邁向幸福的新篇章。

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