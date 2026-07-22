楊政龍率英皇眾星預覽Soho Beach Club at The Pulse 關智斌想開爆汗派對 陳家樂爭取「暖男價」包場冧妻女

今個8月The Pulse與享譽全球的私人會所品牌Soho House Hong Kong 聯手打造的期間限定「Soho Beach Club at The Pulse」，將淺水灣The Pulse幻化成今夏最具話題性的海濱Beach Club！日前舉行盛大的VIP暨傳媒預覽派對，英皇集團副主席楊政龍先生（Alex Yeung）及Soho House香港總經理Sheron Tsui與過百位嘉賓到場支持，英皇娛樂藝人關智斌（Kenny）、陳家樂（Carlos）、海兒（Hedy）、新生代女團VIVA成員 Carina、楊天宇（Angus）及何佩瑜（Jeana）亦搶先現身預覽，在無敵海景與強勁節拍下，為 The Pulse「Endless Summer」企劃正式揭開序幕！

楊政龍打造淺水灣Beach Club地標

楊政龍對現場環境給予極高評價，他表示：「香港一直缺少一個真正的 Beach Club標誌性地標。今次我們與 Soho House強強聯手，不僅讓這項大獲好評的夏日企劃強勢回歸 ，並帶來規模更盛大、內容更精彩的全新升級體驗！每星期將有不同人氣派對品牌同城中知名DJ輪流登場，加上本地和海外得獎餐廳及酒吧駐場舉辦主題之夜，我們期盼藉此為淺水灣注入全新活力，吸引更多海內外旅客，家庭及年輕客群到訪！ 」

關智斌想辦「斌菲特訓」爆汗派對

最近忙於籌備新歌同演唱會的關智斌（Kenny），表示今天難得寓工作於娛樂，更瞬間激發新Idea：「近排太忙未有機會放假旅行。不如索性喺度舉辦個『斌菲特訓運動班』Summer Beach Club 派對！作為運動狂人，我一定會邀請fans一齊嚟個小型運動challenges，同大家一齊爆汗操fit迎接Summer！」

楊天宇最想挑戰冰浴體驗

身旁的「好動寶寶」楊天宇（Angus）聞言即大膽向師兄「挑機」：「Kenny搞體能特訓點可以少得我？我平時操得咁辛苦，正好可以同大家一齊喺呢度Battle下！不過操完爆汗之後，我最想試下呢度嘅Ice Bath（冰浴體驗），聽講可以極速消暑同修復肌肉，絕對係男士們嘅終極挑戰！ 」

VIVA成員Carina力邀關智斌組夏日小隊出合唱歌

VIVA成員Carina興奮接話：「我哋新歌就快推出，超有韓團夏日舞曲feel。上次見Kenny學Oppa跳舞超正！我想力邀佢同我哋組成夏日小隊出首合唱歌，之後再去淺水灣呢個Beach Club、西九草地等戶外場地快閃表演！相信肯定會擦出好多火花，好期待！」

陳家樂計劃一家大細玩泡泡樂園與沙灘

剛入組拍攝陳茂賢導演新片《一九七一》的陳家樂，提起寶貝女兒隨即一臉幸福：「拍戲雖然忙，但女兒永遠係第一位。囡囡上星期生日，我哋原先想帶佢去海灘玩水，但因為落雨無奈cancel。今日同成班同事一齊玩，覺得呢度超啱一家大細度假！小朋友可以玩泡泡、充氣樂園，玩完天台仲可以落沙灘玩沙，我當之無愧負責陪玩啦！至於太太（Shiga）女子組，就可以喺粉紅打卡Poolside bar食嘢傾偈，減下湊囡同工作壓力！」說罷，家樂即發揮「幽默本色」，轉身問Alex同Sheron可否給他一個「暖男價」去預訂私人派對？逗得全場大笑。

海兒大讚打卡天堂「似飛咗去峇里島」

一向熱愛在社交平台分享生活的海兒（Hedy），甫到場已被現場的唯美海景吸引，隨即「相機食先」瘋狂拍照。她對環境讚不絕口：「呢度整個視覺美感真係無敵，好似瞬間飛咗去峇里島嘅頂級海灘俱樂部！180度無敵海景、夢幻嘅粉紅水池，再配埋黃昏嘅Golden Hour夕陽，隨手一影都係時尚大片，絕對會喺Social Media掀起洗版熱潮！我已經諗定要著最靚嘅度假風長裙再嚟瘋狂打卡。」

何佩瑜想約朋友歎冰浴

而近來非常熱衷研究健康飲食同鐘意曬太陽的何佩瑜（Jeana）也對冰浴躍躍欲試，更笑言：「我之前喺外國已經好想試Ice Bath，估唔到淺水灣天台都有！呢度仲可以一邊睇海景、一邊做 Pilates、瑜珈，簡直係女仔嘅排毒美顏天堂。我一定會約埋班friends，一邊聽 Live DJ、一邊歎住 Poolside 雞尾酒，喺度度過一個超Chill嘅日光下午。」

