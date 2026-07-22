謝賢離世丨黃金拍檔汪明荃銘記當年照顧 私交甚篤與婷婷上契 指四哥為霆鋒驕傲：終於有繼承人

《星島頭條》日前獨家報導，一代巨星謝賢（四哥）於7月16日離世，享年89歲，其子女謝霆鋒及謝婷婷其後發表聲明證實消息。汪明荃曾與謝賢共同締造無數收視神話，被封「黃金螢幕情侶」，她對好友離世感到突然與不捨，並在社交平台發文悼念。汪明荃讚揚謝賢一生貢獻影視界，參演約200部電影並於晚年榮獲香港電影金像獎最佳男主角，成就非凡，其風度翩翩的瀟灑模樣將永遠長留大眾心中。

汪明荃與謝賢先後合作五部劇集

謝賢與汪明荃先後合作《天虹》、《千王之王》、《千王群英會》、《萬水千山總是情》及《秋瑾》五部經典劇集。其中1980年兩人臨危受命接拍《千王之王》，成功為電視台收復收視失地；其後的《萬水千山總是情》更創下平均50點的極高收視，兩人因此被觀眾視為經典的黃金拍檔。汪明荃在IG發文悼念謝賢，亦分享了幾張當年合作劇集的黑膠碟封面照片，感嘆：「我有幸同四哥有五部電視劇的合作。」

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汪明荃是謝賢女兒謝婷婷契媽

除了工作上的絕佳默契，謝賢與汪明荃私交甚篤。汪明荃回憶當年合作時，正值謝賢結婚及一對子女出生，因此兩家關係非常親密。汪明荃不僅見證謝賢子女的成長，更在1983年正式與謝賢女兒謝婷婷上契成為契媽。汪明荃大讚謝賢非常顧家且愛錫子女：「他非常愛錫他的仔女，囝囝霆鋒的成就使佢很驕傲，終於有繼承人，兩個乖巧的孫兒更是他的寶貝。」

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汪明荃對謝賢離去不捨和傷感

在汪明荃眼中，謝賢不僅是演藝圈的傳奇，更是一位極度照顧同劇演員的好人，「他於圈中人緣極佳，在我們拍戲的時候也時常照顧我，教我，那些開心的日子我會永遠記住，多謝佢。」而日前汪明荃接受《東張西望》訪問時亦透露，自己性格比較緊張且不苟言笑，謝賢為了緩和氣氛，拍攝時經常特意整蠱及逗她開心，時常教導並照顧她。汪明荃感嘆謝賢的作品陪伴並帶領了幾代人的青春年代，對於痛失這位畢生摯友與好拍檔，她亦在IG帖文中表達了深切的哀痛：「對於四哥的離去我是非常不捨和傷感，永遠懷念四哥！一路走好！」

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