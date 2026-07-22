非份之罪丨陳煒出浴戲惹熱話 死亡戲一take過靠醫生老公教路 亞視時期已認識謝賢激讚風趣幽默愛錫後生

陳煒、徐榮、林秀怡、劉佩玥、何沛珈、阮浩棕、譚凱琪、翟威廉等到荃灣宣傳劇集《非份之罪》，由陳煒、徐榮及林秀怡等主演的單元「一億殺機」，上周獲22.6點最高收視、146萬觀眾收看，成為上周最高收視節目。

「一億殺機」收視報捷相約飯聚慶祝

陳煒、徐榮與林秀怡受訪，談到收視報捷，陳煒表示很開心，因她正在深圳忙於拍攝新劇《模範律師團》，因此自己也未收看全部演出，難得拍攝單元劇，獲觀眾鍾意和支持。問可會慶祝一下？徐榮笑言會，上次宣傳見到林秀怡也想約食飯，但因他也正忙拍《模》，要待忙完才能約齊人。林秀怡坦言等了3年，當時未知收視成績，但己想和演員們一家人食飯。談到再與陳煒合作，徐榮預告在《模》的演出會很不同。

林秀怡感謝「父母」徐榮陳煒

林秀怡今次演出獲讚，她感謝「爸爸」徐榮與「媽媽」陳煒，但笑言至今未有人再找她拍劇，不知道怎麼打算，希望父母幫她美言幾句，談到林秀怡今次角色很精明，她笑言：「我演過幾次律師角色，所以畀人感覺都精明，所以才演不到低能角色！」

陳煒出浴戲好吸睛

至於陳煒在劇中的鏡頭大獲得討論，包括出浴戲和最後角色的下場，最後因癲癇而死的演出，陳煒表示，最後一場戲有問過老公的意見，「我問他妊娠毒血症的癲癇是怎樣的，他幫我找到影片給我看，所以我跟著演出，覺得幾似，要特別鳴謝我老公。」她指拍攝過程1 take過，連眼淚都是真的。

陳煒惋惜謝賢離世

另外，《星島頭條》獨家披露謝賢離的消息及喪事細節，談到謝賢這位前輩，陳煒表示有幸在《法證先鋒IV》中與謝賢同劇，但未有對手戲，「我在亞視時認識到四哥，對於他的離開都很傷感，他是一位好好前輩，很愛錫後生，為人風趣幽默又開心。」

