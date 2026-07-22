世紀賤男三山凌輝閃婚生B不足1年搞「雙重不倫」 偷㗳人妻拍檔花乃瑪利亞

日本人氣男團BE: FIRST前成員三山凌輝去年被爆對知名網紅大野茜理騙婚兼食軟飯，聲名盡毀，好不容易跟星二代女星趣里結婚生B，重回正軌。但今日（22日）又被《週刊文春》爆料指他與已婚前寶塚娘役（扮演女性角色演員）花乃瑪利亞大搞「雙重不倫」！

三山凌輝、花乃瑪利亞未有否認偷食

27歲的三山去年8月閃婚、並於9月升格為人父，但他與33歲的花乃自今年5月底開始排練舞台劇《愛的迫降》後，因朝夕相對感情升溫，據劇組人員爆料二人已發展到私下會相約見面。7月13日，舞台劇休演當天，《文春》拍到三山駕着其藍色林寶堅尼從住處駛往東京港區南青山，接走正在等候他的花乃。接着二人齊驅車往新宿一間高級城市酒店，並直接駛進地下停車場。據《文春》所指二人到酒店密會並非單一事件，並表示已掌握二人多次幽會的證據。三山所屬事務所就事件回應說：「對於這次不當行為深表反省」；花乃所屬事務所則表示，「已深刻意識到這是不當的為，並嚴肅看待此事。」雙方皆未否認不倫緋聞。

花乃瑪利亞育有1名孩子

花乃是前寶塚花組top娘役，2017年退團後繼續在舞台劇界及影視圈發展。2021年與圈外男性結婚，並育有一名孩子。至於三山則於2016年以演員身份入行，2021年參加選秀節目《FIRST》，同年加入為該節目成立的男團BE: FIRST，此後活躍於歌影視發展。

三山凌輝同3女扯上關係

去年4月，網紅大野茜理自爆曾與三山訂婚，交往期間更金援男方，前前後後共花費近1億日圓（約480萬港元），但男方走紅後便日漸疏遠她，最終更因三山出軌而分手。同年5月又爆出三山與比他大8歲的趣里將奉子成婚，但有傳未來外父、《相棒》系列資深男星水谷豐及歌手準外母伊藤蘭反對二人婚事，最終拉鋸至去年8月，趣里三山宣布婚訊，伊藤蘭發文表示「母愛永遠守護」。接着9月三山趣里宣布已誕下孩子後，水谷豐亦送上祝福。如今三山再鬧出軌醜聞，證明「薑係老嘅辣」，水谷夫婦相人眼光奇準。