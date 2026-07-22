邱淑貞親自拍攝大女性感照  沈月徹底解放最誘人一面  超低胸喱士短裙輕鬆駕馭

現年24歲，被譽為「最美星二代」的沈月，完美繼承了「性感女神」媽媽邱淑貞的優良基因。近日，她跟隨媽媽一同飛往內地度假天堂三亞，享受陽光與海灘。心情大好的沈月也在社交媒體上毫不吝嗇地分享了一系列由媽媽親自操刀的火辣美照，其性感身材和一流的顏值，再次成為全城熱話，甚至有網友驚呼：「比年輕時的邱淑貞更有魅力！」

沈月超低胸解放豐滿上圍

從照片中可見，身處三亞的沈月化上精緻妝容，將太陽眼鏡隨性地戴在頭頂，已是美不勝收。她穿上了一襲白色吊帶喱士短裙，設計極之清涼，完全是為了海邊度假而設。這襲吊帶短裙的胸口位置開得極低，完美凸顯了沈月豐滿傲人的上圍，盡顯驕人身材。雖然設計非常性感，但身材極佳的沈月將這襲裙子輕鬆駕馭，展現出自信又健康的美態。

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邱淑貞捕捉沈月最性感一面

除了傲人上圍吸睛，由於裙擺設計極短，也讓她的一雙無瑕白滑美腿展露無遺，整體造型性感又不失少女的甜美。在媽媽的鏡頭下，沈月顯得格外放鬆，時而嘟嘴甜笑，時而對著鏡頭放電，表情多多，展現出最可愛、最真實的一面。沈月在帖文中甜蜜地標註「pics by mom」（照片由媽媽拍攝），相信沈月對媽媽的攝影技術也好滿意。面對愛意加持，難怪沈月能完全放下戒心，將她最性感、最迷人的一面完美呈現在鏡頭前。

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