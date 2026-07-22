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波波黃婧靈尖沙咀牛雜店試另類部位 「阿燦」廖偉雄賣叉燒大馬封神

影視圈
更新時間：16:15 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:15 2026-07-22 HKT

在新一集飲食節目《美食新聞報道》中，黃婧靈（波波）、蔡景行（行仔）及施焯日（Arthur）分途出擊掃街。波波、Arthur被分派到尖沙嘴食非一般牛雜，特點是有齊牛骨髓、牛脆骨及牛小腸這些另類部位；接下來的鹵水店，是由旺角主店延伸到來交由囝囝打理，主打的墨魚、生腸、雞腎的味道跟口感，均有主店水準，勝在人龍較短。

行仔蔡景行跟謝霆鋒筲箕灣搵食

另一邊廂，行仔則來到筲箕灣金華街，為的是一間連Chef Nic謝霆鋒都推介過的西餅店，開心表示︰「霆鋒食咩我哋食咩！」

廖偉雄用港式粗獷手法出菜

此外，本集「大廚發辦星馬篇」由米芝蓮大廚陳國強帶林映暉（暉哥）來到大馬蕉賴（Cheras），而移居大馬多年、人稱「阿燦」的廖偉雄亦在此處開設餐館，標榜港式美食，同時憑一味叉燒封神。阿燦專登用港式粗獷手法出菜，將兩碗魚蛋麵「投放」在枱上，笑說︰「知道係你哋嚟，製造下效果學下香港啲大排檔出菜。喺大馬唔得㗎，要好斯文兩隻手放低碗麵。」
 

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