大S離世遺產去向引關注 傳生前擬帶子女移居韓國 千萬資金匯海外助老公具俊曄事業？

近日傳出台灣女星大S（徐熙媛）生前已規畫與具俊曄帶子女移居韓國，並提前匯款逾千萬新台幣至當地，疑似用於支持具俊曄的NFT與藝術事業，惟計畫因其驟逝而中止。與此同時，有傳言指大S早年已將內地片酬匯往海外，其台灣帳戶僅剩約200萬台幣（約48萬港元），不足以支付台北豪宅房貸。對此，前夫汪小菲正積極追查其遺產去向，而據傳唯一知曉內情的僅有S媽。對於女兒被傳生前欲帶子女移居韓國，S媽亦向台媒作出回應。

傳大S欲移居韓國遇S媽阻攔

傳言中大S的移居計畫，疑曾面臨S媽的反對。大S與具俊曄再婚時，S媽曾因考量大S的財務與婚姻狀況而出現意見分歧。為緩和關係，具俊曄主動包辦家務並照顧大S起居，雙方關係後續有所好轉。當大S規畫小孩赴韓國的教育安排時，由於小孩對當地流行文化感興趣而未排斥，但S媽對於大S帶小孩離開台灣仍有顧慮，雙方在定居地點上持續進行溝通。

相關閱讀：大S億元遺產爆爭奪戰 台灣戶口剩40多萬港幣 前夫汪小菲查海外資產 傳S媽指使具俊曄爭產

傳大S生前擬過戶房產給S媽

有指大S為讓母親安心，生前打算將名下位於「國家藝術館」的房產留給S媽作為晚年住所。該豪宅為大S與母親長年居住地，因持有多年且增值幅度大，產權轉移過程涉及複雜的貸款與稅務處理，導致大S離世前仍未完成過戶手續。傳聞目前大S匯至韓國的千萬資金、未完成移轉的房產，以及後續的家庭安置，均成為大S離世後尚待家屬釐清與處理的資產規畫問題。

S媽對此不予正面回應，並直言相關週刊在報導前並未向她求證，自己也沒有購買閱讀。她表示，得知該內容並非傳遞正能量，因此決定不予理會，僅向外界的關心表達感謝。

相關閱讀：大S離世1年半逾億遺產遭凍結S媽含淚訴被迫遷 具俊曄再孤獨現墓園 徐熙媛大女突刪IG惹揣測