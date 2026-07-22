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《哥斯拉大戰金剛》失聰女星Kaylee Hottle車禍喪生  高速撞入溝渠殞命終年19歲

影視圈
更新時間：13:41 2026-07-22 HKT
發佈時間：13:41 2026-07-22 HKT

曾參演《哥斯拉大戰金剛》及《哥斯拉×金剛：新帝國》的失聰女星Kaylee Hottle於當地時間周二（21日）上午在美國馬里蘭州因車禍喪生，終年19歲。Kaylee同屬失聰人士的父親Joshua Hottle亦透過網上直播，以手語告知粉絲們其愛女離世的噩耗。

Kaylee Hottle不幸喪生年僅19歲

據TMZ報道，事發時Kaylee正乘坐一輛1995年本田雅閣房車，該車突然偏離道路並高速撞入溝渠。當時同車的二人均存活，其中19歲司機僅受了輕傷，另一名乘客則未有在現場接受治療。及後Joshua透露他是透過警方致電而獲悉女兒死訊，據知Kaylee是在送院途中不治，而Joshua正從德州趕往馬里蘭州認領女兒遺體。

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紅星發文哀悼Kaylee Hottle離世

噩耗傳出後，一眾跟Kaylee在兩部哥斯拉電影中合作過的紅星均發文表示哀悼。陳法拉在IG限時動態中分享與Kaylee的合照，並留言道：「@kaylee_hottle 為你的家人感到心痛，你永遠是仁慈、聰明、有才華和美麗的女生，全世界都知道。」《怪奇物語》女星Millie Bobby Brown在限動留言道：「聽到這消息令我極度震驚，大家都會深深懷念你的，Kaylee！」另外，Rebecca Hall、Eiza González和《美女與野獸》男星Dan Stevens均有發限時動態悼念Kaylee。

Kaylee Hottle九歲拍廣告入行

Kaylee於2007年5月1日出生於喬治亞州亞特蘭大，9歲開始接拍廣告入行，並曾拍攝為失聰社群爭取權益的公益宣傳片。及後獲選參演《哥斯拉大戰金剛》，在片中扮演能與金剛溝通的孤女Jia，後來又參演了續集《哥斯拉×金剛：新帝國》，去年更憑此片獲提名第52屆土星獎最佳年輕演員。

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