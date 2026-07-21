謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事

謝賢（四哥）縱橫香港影視圈逾70年，《星島頭條》昨日（20日）獨家報導其離世消息後，不少香港市民都深感惋惜。昨日，有網民在社交平台翻出一段多年前謝賢與兒子謝霆鋒共同接受訪問的珍貴片段，這段昔日的父子檔同框影片，紀錄了謝賢私下作為父親充滿慈愛的一面，與他平時幕前風流倜儻的形象形成溫馨對比，讓不少粉絲看後感觸良多，紛紛透過這段影片緬懷這位一代巨星的瀟灑風采。

謝霆鋒與謝賢受訪盡顯爆笑父子情

在該段瘋傳的訪問影片中，當時剛出道的謝霆鋒與父親謝賢並排而坐，父子倆的互動自然且充滿火花。謝賢在片中自嘲沒本事，謝霆鋒在旁向爸爸撒嬌：「你有一個好孝順、好本事嘅仔㗎嘛！你點可以話乜都冇㗎呢？」謝賢笑著問謝霆鋒：「你嘅本事喺邊度？」謝霆鋒搭著爸爸膊頭，回應：「本事喺……照顧你囉！」謝霆鋒搞笑續指：「至少畀你幫我執吓房吖……幫我剪剪報，係嘛？你對我嚟講好重要，幫我剪報、執房，大佬冇咗你唔掂，我唔識執㗎喎！」謝賢聽後哭笑不得，反擊道：「我假假哋都係大明星，同你執房？淪落到同你執房？」謝霆鋒馬上窒爸爸：「我假假哋都係大明星個仔，係唔係先？」兩人一來一往的對話盡顯爆笑父子情，但網民憶起謝霆鋒父子已天人永隔，都表示傷感：「有啲想喊。」

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網民讚賞謝霆鋒有本事：養起老竇

影片曝光後，大批網民留言表達對謝賢的思念之情，字裡行間充滿不捨。有網民表示：「原來十幾歲仔就識講：『我嘅本事就係照顧你囉！』」、「呢個霆鋒好Q」、「原來謝霆鋒這麼會撒嬌。」亦有人讚賞謝霆鋒：「你真係做到好本事嘅仔，養起老竇」，另外更有人留言大讚謝賢型足一世：「謝賢真係由後生型到老。」此外，不少網民亦留言鼓勵謝霆鋒。

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