ZPOT DSE考生放榜 Alvin成績達標望入大學 Marcus爭少少照追夢：用盡100%努力投身演藝圈

男團ZPOT及女團VIVA今日出席智能電話品牌發布會，一同展示全新手機耳機產品並分享試用心得。於活動上ZPOT接受訪問，成員黎子琛（Alvin）與Marcus（林焯彥）作為應屆DSE考生，談到放榜結果時，Alvin表示成績與預期相約，個別科目亦考得不俗：「希望可以讀到大學，依家仲同屋企人商量緊，希望可以兩邊兼顧到。」Marcus則對成績略感失望、與預期有落差：「真係爭少少，但我嘅興趣不嬲都係舞台表演，有同屋企人商量過，會用盡100%努力投身喺呢行嘅事業！」

Gordon鼓勵兩位隊友

張肇維（Gordon）則鼓勵兩位隊友，覺得出路甚多，ZPOT全體亦會陪伴兩位一起走過。另一方面周德誠（Cow）亦打算進一步升學，成為全隊學歷最高擔當：「我嚟緊打算讀營運管理學碩士，兩邊兼顧應該唔會太辛苦。（變成學歷擔當？）如果畢到業就係嘅，兩年後再同大家講個結果！」

Ian Hannz預告大結局有喊戲

ZPOT團綜節目《ZPOT新丁企劃》啟播後進入最後一周，七位團員均大感不捨，陳廷羲（Ian Hannz）更預告結局將最為精彩：「有！有好大段喊嘅場面！親情已經有啦，仲有咩情呢？（愛情？）唔好喇，都係友情算啦！」Cow亦敲碗希望公司開拍下一輯團綜：「可以拍ZPOT老員工企劃！」令隊友大笑指遠非老員工資歷，或者可稱為「啱啱開員工計劃」。

Dave被爆「最大喊包」

節目早前曝光ZPOT首次出糧後請家人食飯的溫馨片段，Alvin隨即踢爆黃日禧（Dave）是全隊最大喊包，令Dave尷尬表示：「唔知點解嗰日特別眼淺！下一季未必喊，今季已經喊晒！我唔係咁易喊，為咗效果，要喊就喊啦！」馬上被隊友大讚好演技適合做戲。Ian Hannz胞兄為Ansonbean陳毅燊，近年兄長於動作電影表現不俗，但Ian Hannz表示未有一樣天份：「佢好勁㗎！除咗我，我都打得、畀人打得！」

Macy被隊長Carina形容係嘈音

女團VIVA於活動上接受訪問，馬思惠（Macy）談到耳機降嘈功能最有用時，隊長李晞彤（Carina）竟開玩笑投訴：「妳就係嘈音呀！」理應向每位成員送贈一副耳筒保護聽覺；至於最少聽電話與回覆訊息的成員，姜咏鑫（Ada）笑指連剛剛進入《復仇的人》劇組的Carina與張鈊貽（ValC）都可以隨時聯絡得到。

Val C有幸與劉青雲對戲但未敢請教

Carina透露電影開拍超過一個星期，首次拍戲對片場一切感到非常新鮮，努力保持最佳狀態面對新嘗試與挑戰，同樣有份參演的Val C則表示：「啱啱拍咗一個禮拜，開頭拍咗片段過程，幾組之後慢慢習慣點拍戲，暫時未上手，可能係之後嘅事。」Val C有幸於戲中與男主角劉青雲短暫對戲，直言遠觀導演與他交流得著最多，留意到他就角色詢問許多問題，發覺原來作為演員要明白每句對白背後意思，再度身訂造演繹方法，但在現場卻一直未敢請教青雲：「我未敢同佢傾偈，知道佢好友善，有講哈囉同拜拜，但唔敢真係對話！」Macy聞言則非常希望到場探班，觀看隊友與影帝演戲過程，Carina則表示歡迎。

Ada與Macy歌唱節目即將播出

Ada與Macy預告歌唱節目即將播出，隊友之間更會大鬥歌藝擦出火花，但Ada笑言未為競爭秘密練兵：「我哋好公開咁練完錄完歌就send出嚟！」Val C則認為兩位隊友歌唱風格不同，就算一起練習亦會得出不同結果。

