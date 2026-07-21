FTISLAND明年出道20周年 李洪基在港開騷跑到氣喘 走入觀眾席親近Fans

韓國樂隊FTISLAND數月前來港為家族騷演出後，本周日再在麥花臣場館舉行個唱，主音李洪基全晚能量爆燈，又率領鼓手崔敏煥、低音結他手李在真及支援結他手大矢孝之輪流落台滿場飛，他更跑到喘氣，不禁笑問：「我到底做錯咩？」引來全場爆笑。

李洪基搞笑認證「真唱」

唱到《Sage》時，李洪基忍不住咳了幾聲，隨即幽默解畫：「因為場地有塵，但證明我是真唱！」唱《LIMITLESS》時，李洪基首次落台繞場，更直接走入觀眾席，他解釋：「我知道好多人不喜歡買後排座位，所以特登行入去親近大家。」李在真就表示巡唱已完成一半，團隊越來越有默契；鼓手崔敏煥則大讚麥花臣場地感覺一流；結他手大矢孝之更用廣東話打招呼：「大家好，我係Oya Takayuki，請大家多多指教。」

李洪基與全場大合唱

唱到經典作《Love Love Love》時，全場非常識做地大合唱，但李洪基聽完後皺眉，笑說：「唱慢點！要有多點感情！」結果全場聽話再唱一次，不過李洪基發現自己忙於指導，忘記拍下影片，最後要全場合唱第3次，場面又搞笑又溫馨。之後fans繼續激情合唱《Thunder》與《Cloud》，李洪基今次醒目拍片，說：「明天會放上網，但如果慶功宴飲醉，就可能遲少少。」引得全場大笑。

李在真被說服落台跑圈

本來聲稱有低音結他在手走不得的李在真，最終被說服落台跑圈；而為了讓崔敏煥及大矢孝之都可以落台互動，李洪基更親自頂替打鼓及彈結他，盡顯音樂才華。跑完一輪後，他喘氣在台邊說：「我到底做錯咩？」他們又透露明年將是FTISLAND韓國出道20周年的大日子：「我們正用心準備好多新計劃，今次《FaTe》演唱會就是20周年活動的開始。」最後他們以《I Hope》跟全場大合唱，為演唱會畫上完美句號。