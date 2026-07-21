邱士縉拍新劇孭起張錦程靠大隻頂住 新歌MV未婚妻驚喜現身10秒：唔會將私人感情做作品元素

邱士縉（Stanley) 到九龍灣為ViuTV新劇《日落下的彩虹》宣傳。Stanley剛推出的新歌《Lay Your Head On Me》，有指他是分享夫妻相處之道，​問到新歌是否用來送給快將成婚的太太？Stanley解釋，作品是希望傳達身邊親情、友情及歌迷等各種依靠與陪伴，雖然未婚妻在MV彩蛋中驚喜現身10秒，但他表明，不會將私人感情做作品元素，又透露短期內將專注於戲劇發展，所以不會再有推出新歌的計畫。

拍《日落下的彩虹》發現彩虹邨墨魚丸

Stanley表示，拍攝新劇《日落下的彩虹》收穫豐富，除了與多位前輩演員合作外，更在拍攝現場發現「彩虹邨」特色美食，直指劇組工作人員經常光顧一檔美味墨魚丸，大家每次幾乎把該店清空，更推薦大家去品嚐，並表示臨近「彩虹邨」拆卸前不排除會再次光顧。

​郭鋒私下風趣反差感大

Stanley開心表示，這次角色需要孭起劇中父親張錦程拍攝，幸好自己經常健身鍛鍊，他這次有機會與學戲張錦程合作，問到老師拍劇時會否凶惡地教導？Stanley表示，不會，現在已不是讀書時期老師的老師，他是以方向式指導及溝通。這次有機會與前輩演員的合作，他指郭鋒給他反差感大，私下十分風趣幽默且沒有架子，他會從拍攝過程中從旁觀察前輩的現場演繹，藉此吸收演技精髓。

導演將自身真實情節融入吳海昕角色

戲中他與吳海昕有對戲，他透露導演將自身真實情節融入吳海昕角色和故事中，務求增添真實感。問到有沒有親熱戲份？Stanley 表示，劇集以溫情為主，強調自己公私分明，未婚妻非常理解他的演員工作，會給予充足自由度。

