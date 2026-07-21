苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我

苗金鳳（原名林慧珊）於上月25日與世長辭，享壽84歲。今日（21日）假大圍寶福紀念館二樓寶功堂設靈。高雄，黃文慧、田啟文、黃夏蕙和徐寶鳳等圈中人到殯儀館吊唁，苗金鳳細仔劉祿永亦有接受傳媒訪問。

苗金鳳細仔指媽媽安詳離世

苗金鳳細仔劉祿永透露媽媽的喪禮是以道教形式進行，問到媽媽可有遺願？他打趣說：「今晚中六合彩。」之後表示，媽媽晚年很好，一家人連孫兒也在加拿大返港陪伴，而且請了外傭姐姐照顧得她很好，雖然與媽媽不是一起同住，但也是住在附近，每星期也會見面一起食飯，他表示媽媽是個低調之人，所以這次特別從媽媽大量照片中，揀選了一些放置在靈堂外，讓大家看到可以記憶起她最美的一面。問到媽媽苗金鳳可有提及過自己最鍾意的作品是甚麼？他表示，媽媽所有作品都鍾意。

問到媽媽苗金鳳的離世是否來得突然？兒子劉祿永表示，都是年紀大，安詳離世，大家也會經歷這些事。問到媽媽可有分享過往拍戲時的感受？他說：「沒有回家說，她也不想我們做這行，（覺得媽媽為人怎樣？）媽媽當然會惡，我們的年代當然會打，但都是為我們好。」

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高雄剛加拿大回港 收幾位好友死訊

高雄離開時表示，現定居加拿大，由於仍有親人在港，所以每年返港一次探親。這次剛從加拿大回港，沒想到這幾個星期連續有幾個朋友離世，心裡當然會不開心，尤其苗金鳳離世令他很傷心，他一直與苗金鳳保持聯絡，由於與對方是好拍檔，曾合演過夫妻，他表示，希望她一路好走。

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高雄哽咽談及謝賢離世

對於謝賢（四哥）也離世了，高雄表示，也是昨日看新聞才知道，他都想去給四哥鞠個躬，他哽咽地說：「四哥是一個曾經幫過我，給過我機會的人。」提到四哥的喪禮已低調完成並已火化，高雄再度哽咽說：「不緊要啦！一切隨緣！」

問到對苗金鳳最難忘的是甚麼？他表示，身邊每個朋友對他來說都非常有意義，沒分那一個好或不好，而苗金鳳在他心目中絕對是個「Nice Lady」。

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田啟文讚揚苗金鳳肯教導新人

田啟文（田雞）到場吊唁時接受傳媒訪問，他表示，認識前輩苗金鳳早於入電視台當場務幕後的幾年，感覺對方很友善及肯教導新人，是位值得尊重的前輩，之後自己加入電影圈，苗金鳳則去了馬來西亞發展，只有在公眾場合碰面，直到她演舞台劇《杜老誌》，她仍將演戲的竅門指導大家，田啟文笑指，自己「叻唔切」用她所教的來教訓練班的新人。

田雞否認四哥拍《少林足球》沒有收片酬

談及四哥離世，田雞表示，四哥是本月16日因肺炎等老人家病離世，不過要遵從其家人及四哥的遺願低調處理。對上一次他見四哥已經是「香港電影金像獎」時，四哥奪得「終身成就獎」及「最佳男主角獎」也有恭賀他，因為過往曾在電影《少林足球》合作過。

有傳當年四哥沒有收片酬？田雞澄清說：「完全沒有這件事，四哥有收一封有意頭的利是，當年找他拍攝，四哥只問角色是怎樣，他很爽快二話不說便應承了，當年合約也沒有簽，（事後是否有打算再找四哥合作？）拍完之後有跟他說過，但四哥說玩過便算，之後也沒有參與，直至他拍攝林家棟的電影時才肯出山，他是鍾意玩較多。」

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