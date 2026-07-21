夏雨憶謝賢一年前打招呼仍有反應 讚四哥「型足一世」 郭鋒視偶像幸運合作

久未有拍劇的唐詩詠今日與潘燦良、邱士縉、梁業、許軼、夏雨和兒子黃奕晨、郭鋒、周家怡及栢天男等到九龍灣為ViuTV新劇《日落下的彩虹》宣傳。夏雨和郭鋒也曾跟謝賢（四哥）合作。

謝賢離世感心噏

對於四哥離世，夏雨視四哥為兒時偶像，讚圈中沒人及對方有型，是型足一世。夏雨和四哥曾在《射鵰英雄傳》有機會合作，他大讚四哥為人沒心計和架子，是受人尊重的前輩。上次碰面是一年前看醫生時，剛巧四哥在鄰房，當時聽醫生講可能四哥已不認得人，但夏雨跟他打招呼他都有回應，「其實佢唔係好認得，個心都有噏噏哋。」郭鋒上次見四哥已是四年前，北上拍劇時兩人同車。他讀書時已視四哥為偶像，當年自己由訓練班出道拍《千王之王》就跟四哥合作，幸運能跟他學習。

夏雨黃奕晨父子檔首度合作

已經6年沒有拍港劇的夏雨首度與兒子黃奕晨合作拍劇集，他表示能遇上郭鋒令夏雨感到很特別，因為很久沒有合作再加上是TVB以外，多年朋友再次見面已開心，還要有機會一齊做戲更開心。父子檔首次合作，夏雨表示也想知道第一次與兒子合作拍劇的感覺是怎樣。問到是否因為兒子在場會乖乖在片場不會「炮仗頸」脾氣發作？他表示又沒有，並解釋做演員就會明，拿到劇本就入戲投入角色不諗其他，只諗戲中事。同劇的郭鋒與夏雨兩父子分別有對手戲，自認收到兩邊的料知好多事，羨慕夏雨有孝順乖仔。

黃奕晨當爸爸是前輩「夏先生」

黃奕晨爆阿爸在片場瞓著冇人敢叫醒，所有人都望着他，即代表要由他出馬，笑指導演找他入劇組不是拍戲而是招呼爸爸。黃奕晨入劇組就當爸爸是前輩「夏先生」，難忘一場對手戲被對方一番話觸動落淚，拍5個take都忍不住哭，但卻不想被人看到。郭鋒也表示見到奕晨眼濕濕，但夏雨竟不知有這場戲。黃奕晨坦言這次也曾一度請教爸爸演戲心得，但爸爸總是答得虛無飄渺，因不想有主觀答案。夏雨評兒子演技80分，笑言已高分，因給自己也得80分，郭鋒就滿分。

夏雨拍ViuTV劇與TVB模式相似

問到這次拍攝ViuTV劇集跟過往在TVB拍劇有什麼分別？夏雨表示今次拍的是外判劇，已經六年沒拍劇的他覺得同拍TVB劇模式相似，一早收齊劇本，安排妥當，未來有合適角色及拍檔都可再拍。此外，郭鋒兒時在彩虹邨成長有感情，不捨它即將拆卸，重返舊地拍攝感覺似回家，更有昔日鄰居上前問是否記得他？