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謝賢離世丨TVB以特輯悼念一代小生 重溫四哥封影帝之作《殺出個黃昏》 8.3播《千王之王》

影視圈
更新時間：16:24 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:24 2026-07-21 HKT

昨日（20日）《星島頭條》獨家報導，縱橫影視圈逾70年的資深紅星謝賢已經離世，遺體並已低調進行火化，走完人生最後一程。隨後，謝賢的兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷出面證實，父親謝賢已安詳離世，享年89歲。謝賢早年是粵語片一線小生，其後加入電視圈亦留下無數經典代表作，演藝事業輝煌，謝賢的離世讓廣大影迷感到無比惋惜。

無綫以特別節目悼念一代巨星謝賢

為悼念一代巨星謝賢，無綫電視（TVB）今日（21日）宣布將於本周六（25日）在翡翠台作出特別節目安排。當晚9時30分將率先播出半小時的紀念特輯《永遠瀟灑的四哥 謝賢》，節目將輯錄謝賢生前的經典影視作品及精彩片段，讓觀眾能夠再次回味謝賢在螢幕前的迷人風采。

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周六晚將播謝賢封帝之作《殺出個黃昏》

緊接在紀念特輯之後，翡翠台將於同日晚上10時20分特別播映謝賢近年的電影代表作《殺出個黃昏》。謝賢於2022年憑藉電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影金像獎最佳男主角，這不僅成就了謝賢演藝事業的另一重要里程碑，更完美展現了謝賢爐火純青的精湛演技。

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《千王之王》8.3於82台播出

此外，TVB Plus 82台亦將於8月3日起安排重播謝賢主演的無綫經典劇集《千王之王》。該劇將於8月3日至18日期間，逢星期一至六（除賽馬日外）晚上10時30分播映，每晚連播兩集。《千王之王》由謝賢、汪明荃、楊群及任達華等主演，是謝賢最受歡迎的電視代表作之一，觀眾可藉此機會重溫謝賢的經典演出。

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