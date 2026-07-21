《告別的年代》入圍多倫多影展「特別放映」單元 Stanley、宋芸樺為角色苦練馬來語

馬來西亞備受國際矚目的導演楊毅恆，最新台馬合製的電影《告別的年代》今日（21日）傳出捷報，正式入圍第51屆多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映」（Special Presentations）單元。這部改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作的電影，成功在國際影壇引發高度關注，亦標誌着MIRROR成員Stanley（邱士縉）的演員之路正式進軍國際影展。

宋芸樺、邱士縉在《告別的年代》中發展出一段神秘又浪漫的愛情故事。（圖片來源：興揚電影提供）

宋芸樺為電影《告別的年代》苦練馬來語，直言拍攝期是一段深刻而珍貴的旅程。（圖片來源：興揚電影提供）

MIRROR成員邱士縉跨界參與電影《告別的年代》主演。（圖片來源：興揚電影提供）

Stanley挑戰浪漫對手戲

電影《告別的年代》故事以「書中書」的獨特結構展開，編織出一個關於命運流轉與記憶拼圖的浪漫愛情故事。本片主演卡司集結宋芸樺、Stanley與劉子銓等明星演員。為了詮釋電影中的馬來西亞文化，三人在拍攝前也特地飛往馬來西亞，展開密集的語言與文化特訓。Stanley在片中挑戰極具層次的浪漫對手戲。得知入選多倫多影展後，Stanley興奮道：「能夠參與一部這麼浪漫又充滿詩意的電影已經非常榮幸，更意想不到的是這個美麗的作品能去到多倫多國際影展。非常感謝楊毅恆導演帶領我們團隊完成這趟旅程，讓更多人看到大家的努力，希望電影能夠勾起觀眾關於『告別』的回憶，期待很快與國際的觀眾見面！」

宋芸樺感恩孤單時遇上《告別的年代》

女主角宋芸樺同樣表示：「《告別的年代》是在我剛到美國、人生最孤單的時候遇見的作品。是杜麗安（角色名）讓我學會了將脆弱化成勇氣，也帶着我走進馬來西亞另一個年代的人生。拍攝這部電影的過程充滿挑戰，卻也是一段深刻而珍貴的旅程，能站上多倫多影展，讓世界看見這個關於愛、失去與告別的淒美故事，真的非常感動！」

馬來西亞備受國際矚目的導演楊毅恆，台馬合製浪漫電影《告別的年代》入選多倫多國際影展。（圖片來源：興揚電影提供）

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自黎紫書同名小說，跨國挑戰華人浪漫愛情 。 （圖片來源：興揚電影提供）

楊毅恆收到入圍消息感鼓舞

導演楊毅恆在收到入圍消息後深感鼓舞：「多倫多國際影展一直是我的夢想。能夠帶着如此貼近我生命經驗的《告別的年代》在此世界首映，對我而言是一份巨大的榮耀。這份榮耀屬於整個《告別的年代》大家庭，沒有演員、劇組與所有夥伴的付出，就不會有這部電影。」他也特別感謝小說原著黎紫書，楊毅恆表示：「是黎紫書老師啟發我拍攝這部作品，《告別的年代》承載著我對怡保、家族記憶與成長歲月的情感。我非常期待來自世界各地的觀眾透過這部電影，看見我心中的怡保。」

《告別的年代》結合港台頂尖實力

《告別的年代》劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺飾）的愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（Stanley 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨着書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有着意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年年底上映。多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映」單元歷來是國際大導與年度強片的兵家必爭之地。《告別的年代》能在此亮相，代表了國際影壇對楊毅恆導演藝術調度的極高度肯定。作為台馬深度合製的年度指標力作，《告別的年代》不僅實地捕捉大馬在地的光影，更結合了香港與台灣頂尖的幕前幕後影視實力。

