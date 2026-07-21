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復仇者聯盟5末日降臨丨預告曝光！Chris Evans回歸演美國隊長 對戰「末日博士」羅拔唐尼

影視圈
更新時間：14:56 2026-07-21 HKT
發佈時間：14:56 2026-07-21 HKT

Marvel新作《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）昨日（20日）正式公開首段完整預告，距離電影12月中全球上映僅餘約5個月，fans即熱烈討論。預告內容以基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神為主軸，講述其向地球眾英雄警示末日博士（Doctor Doom）為多元宇宙帶來的巨大威脅。片中一幕更展示戴上面具的末日博士與雷神正面交鋒，並輕易將雷神制服，畫面震撼。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）今次以奸角「末日博士」身份回歸，脫離其經典的鐵甲奇俠形象，備受影迷關注。

基斯伊雲斯回歸飾演美國隊長

預告同時證實基斯伊雲斯（Chris Evans）回歸飾演美國隊長，他自《復仇者聯盟4：終局之戰》後首度現身，令影迷十分興奮。美國隊長更從雷神手中奪去其招牌武器「雷神鎚」，與早前流出的預告內容脗合。

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《變種特攻》陣營加入復仇者聯盟

此外，《變種特攻》陣營的X教授、磁力王、妖后、牌王等悉數登場，神奇4俠、蟻俠、尚氣、黑豹陣營與雷霆特攻隊成員亦有份參演，陣容堪稱歷來最龐大。當中亦見扮演「妖后」的Rebecca Romijn變成科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演的「新黑寡婦」，兩個黑寡婦在對打。

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