歐陽妙芝20歲大仔185cm擁逆天長腿 陽光型男參加《全澳一叮》打入決賽 網民驚訝基因強大

前港姐歐陽妙芝自2004年與金融才俊方時俊結婚後，育有兩位兒子方玉丞和方玉亨。兩名兒子盡得父母的優良遺傳，外貌出眾，其中細仔方玉亨早前遠赴韓國追尋跳唱夢。而現年20歲的大仔方玉丞，近年在澳洲留學，原來同樣繼承了媽媽的表演慾和超高顏值，近日更憑藉音樂才華，在澳洲的選秀舞台上嶄露頭角，其俊朗外型和明星風範，旋即引起不少關注。

歐陽妙芝兒子已高過媽媽

近日梁思浩分享與好友歐陽妙芝敍舊的照片，當中還有好友大仔方玉丞，他擁有健康的古銅色肌膚，配上深邃立體的五官和陽光燦爛的笑容，散發著青春逼人的活力。據悉方玉丞身高達185cm，比身高約177cm的媽媽歐陽妙芝還要高出半個頭，身形高大挺拔，完美繼承了父母的優良基因。不少網民和朋友都大讚他外型陽光俊朗，完全具備了成為幕前明星的潛質。

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歐陽妙芝大仔參加《全澳一叮》入圍

除了擁有出眾的外表，方玉丞也是才華洋溢，他13歲時已主動向父母提出要到澳洲升學，獨立自主，目前他在大學主修國際商務與考古學，可謂文武雙全。然而他內心對音樂充滿熱情，尤其鍾愛搖滾音樂，這份熱愛驅使他勇敢追夢，早前便參加了大型真人騷《全澳一叮》，成功打入21強，展現了他的音樂才華和舞台魅力，為了實現音樂夢，方玉丞與朋友組成二人音樂組合「whereshewasband」，不時在社交平台上載自彈自唱的短片，積極為夢想鋪路。

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