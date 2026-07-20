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謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度

影視圈
更新時間：22:12 2026-07-20 HKT
發佈時間：22:12 2026-07-20 HKT

今日（20日）《星島頭條》獨家收到消息，謝賢（四哥）已證實離世，享年89歲，引起外界震驚。視后佘詩曼在IG上發悼文，分享了與謝賢合作的溫馨回憶，大讚這位前輩風趣又有風度，並透露對方曾送花給她，是一個名副其實的「暖男」。佘詩曼大讚謝賢敬業幽默有風度

佘詩曼在文中首先表達了對謝賢的敬意：「有幸曾經有機會同四哥合作。一個非常值得我哋學習嘅前輩，十分敬業，願意同後輩分享佢嘅經驗、對自己要求高、但又風趣幽默、勁有風度。」

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佘詩曼謝賢珍貴互動片段曝光

她憶述，在拍攝劇集《賭城群英會》期間，她曾開玩笑地問謝賢如何才能成為「千王之王」。謝賢聽後，馬上叫人拿來一副啤牌，要親自教她幾招。當時謝賢戴著招牌墨鏡，穿著帥氣的皮衣，手持扇形啤牌，充滿巨星風範。他一邊向佘詩曼傳授秘訣，一邊開心地笑著，而佘詩曼則在旁專心學習，兩人互動非常有趣。佘詩曼引述謝賢的教誨：「最緊要擺post有型！」，簡單一句話盡顯四哥的巨星氣派。在影片結尾，佘詩曼也忍不住被謝賢的幽默逗笑，場面溫馨。

謝賢送花予佘詩曼

佘詩曼更透露，在她完成拍攝當天，謝賢特意送上一束花，並表示很開心能與她合作。這個窩心的舉動讓佘詩曼大讚：「真係名副其實係一個暖男～」。文末，佘詩曼寫上「永遠懷念🤍RIP」，字裡行間充滿了對這位前輩的敬愛。

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