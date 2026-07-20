陳柏宇43歲生日紅館開唱 開場前繞場收利是 粉絲驚喜送紅包賀壽

陳柏宇《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》一連三場演出，今日在他43歲生日正日假紅館舉行尾場。演唱會吸引陳柏宇圈中好友如Tyson Yoshi與Christy夫婦、林奕匡、少爺占、當奴、林熙彤、林千渟、「泰妹」楊雅文、Lolly Talk成員Sinnie吳倩怡、「阿蛋」黃詠霖及歌壇女新人Vincy蘇詠淳等到場支持。

Michael C擔任暖場嘉賓自彈自唱兩曲

陳柏宇於演唱會開始前出場，笑言：「今次係43歲第一場演出！」感到緊張因此與觀眾率先見面，並繞場一周與樂迷握手，更在粉絲手中驚喜接到生日利是！Michael C為公司大師兄擔任暖場嘉賓，自彈自唱《還剩多少時間才能把你的臉忘了》及即將推出之新歌《傷口不算甚麼》兩首歌曲。

陳柏宇快歌炒熱氣氛

陳柏宇首先以《快照》及《旁若無人》兩首快歌與一眾舞者炒熱全場氣氛，並再沿L型舞台近距離走到觀眾席前，在數十位樂迷舉起手機簇擁下獻唱。快歌後播放由凌文龍、吳肇軒、林千渟、林熙彤、Michael C及泰妹演出的短片《人生四格》，劇情裡一家人因激烈爭吵遇上交通意外，陳柏宇便再度出場，在翻轉的七人車上演唱《命盡頭》一曲。