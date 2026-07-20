Angus張若錡時隔八年再出寫真 真空上陣帶狗入鏡 爆IG收過變態片霸氣反擊：體積咁細

香港第一女DJ Angus（張若錡）、劉𣪧琦（Suki）、簡芷青（Rosa）、李嫦靜（靜靜）及曾奪亞洲小姐「最上鏡小姐」的Camilla（李芷菱，現名丁寧）等今日到尖沙咀出席寫真祭發佈會。任夜場DJ的Angus指八年前曾在台灣出過寫真，今次就是第二次出，寫真集內的照片意識形態上都會性感，雖有真空但沒露點，而現時還有一輯相魅影，主要是一位自己有養狗，所以將會帶狗一起去影，讓大家看自己的私下生活。至於今次出版數量？他就表示要看預購，自己心目中也會有一個數字，但不算大。

Angus張若錡冇遇過攝影師騷擾

問到影寫真時是否有過攝影師騷擾經歷？她指沒有，表示因為都是與一些相熟的攝影師合作，反而有時出活動見到有些人拿着鏡頭等專影心口，而自己的IG也收過去小便影片、呻吟聲的留言等，這些都是見怪不怪，自己也試過反擊，指對方「體積」那麼少就不要傳比人。

