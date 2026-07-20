阮兆輝驚聞謝賢離世感愕然 憶述1953年片場相識讚「貢獻好多」望冇痛苦離開

資深粵劇家阮兆輝到書展出席新書《此生笑談天地間》講座，今日「星島頭條」獨家爆出謝賢離世消息，與對方同期出道的輝哥得知消息後即顯得非常愕然，對謝賢離世也感可惜，他指兩人相識很耐：「當時係1953、1954年，因為我係永茂電影公司同中聯電影企業有限公司，佢係光藝製片公司，佢當時去拍《胭脂虎》。」輝哥又謂記憶中兩人雖然沒有合作過，但當年在片場經常見到所以相熟：「佢年紀真係大，老實講，如果佢活得健康，大家希望佢長壽，希望佢冇痛苦離開，冇痛苦係好事。」輝哥又指謝賢對這個行業貢獻很多，年輕時有很多建樹，故會有很多人紀念他，問到兩人對上一次見面或是聯絡是在何時？他就坦言已「耐到唔記得」。

羅家英選八和主席落敗歎心痛

羅家英早前選八和會館主席落選，輝哥表示自己是支持羅家英，對於對方落選，輝哥說：「坦白講有啲手段我哋做唔出嘅，人哋做咗，咁我哋可以點？我哋又唔想表現一種所謂輸打贏要，你競選你成功咪成功，失敗咪失敗囉，一世入面我失敗太多，唔爭在呢次。」

阮兆輝抱處之泰然心態

至於是否感失望，輝哥指心態是處之泰然，提到家英哥表示有內幕，他說：「呢個肯定啦，總之佢哋做嘅嘢我唔識，我哋係唔會做嘅，我又都唔攻擊八和會館，因為我自己會館嚟。」對於今次競選惹來是非，他坦言是非一直有，只是沒有張揚，問到看見現在的情況會否感心痛？輝哥謂：「痛又點？梗係痛，如果唔痛點會走出嚟選？幾十歲瞓覺好過啦，咪痛多幾年囉。我哋係覺得成個制度𥚃面，邊一個人都有權利選、你出咩手段，我哋係唔會做嘅，咁我哋可以點？咁咪算囉。」他又坦言現在是他們這輩份的人最心痛，因為大家也是從八和會館出來，新加入的成員不會為八和心痛，至於下屆是否會捲土重來？他則指要等三年，但到時候大家也老了。

阮兆輝獲頒銀紫荊感開心

另外，提到出書，輝哥指今次是自己第七本著作，書中會提到自己在戲行、電影圈等經歷，又笑言雖然會有牢騷，但從不講假話。對於他早前獲香港特區政府公布將頒授銀紫荊星章（SBS），表揚他七十多年來致力推廣與保存粵劇及南音，他坦言有人承認他的貢獻很開心，因畢竟也工作了幾十年，但認為這些也是自己應該做的：「本來我應該做的事，你俾封利是我，我當然多謝啦，有人話你應該有人工，但這是我本份應該無人工的。」至於之後會如何慶祝？他笑言這不是自己思想範圍，但因喜歡飲飲食食，所以若朋友相約食餐飯也會去，但就不會大肆慶祝：「我80歲生日都無請飲，最好呢度食一餐，嗰度食一餐，我年紀大喇，分開食最好，如果唔係會好攰。」