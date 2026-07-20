謝賢離世丨前度Coco爆謝賢極致寵愛 曾變賣謝霆鋒送贈名車助還債 2千萬分手費免耽誤舊愛

《星島頭條》今日（20日）收到獨家消息，謝霆鋒的父親「四哥」謝賢已離世，享年89歲。四哥謝賢離世，除了其傳奇的演藝生涯，他與小49歲前上海女友Coco，當年轟動全城的「爺孫戀」亦再次成為大眾焦點。兩人自2005年相識相戀，高調走過十多個年頭。近日Coco頻頻拍片剖白這段12年感情的內幕。外界曾盛傳四哥謝賢因年事已高，送上高達2,000萬元分手費，以免耽誤女方青春，但Coco透露，其實兩人從未正式說過「分手」，她憶述轉捩點在於一次行山，四哥謝賢驚覺自己的身體機能與她出現顯著差距，為了讓她擁有更好的未來，便鼓勵她多離開香港見世面及發展生意。回想起2018年底兩人最後一次食飯，四哥謝賢給予她一個大大的擁抱，並慨嘆：「這次分開，我們不知道甚麼時候再見了」，盡顯無奈與不捨。

謝賢前女友Coco自爆昔日拍拖秘聞

外界經常將這段忘年戀與金錢掛鈎，但Coco坦言當時自己經濟早已獨立，買奢侈品亦毫不手軟，與四哥謝賢相戀全因被其獨一無二的魅力所折服。不過四哥謝賢對她的寵愛確實無微不至，甚至為她的未來做足長遠打算。四哥謝賢不僅曾建議並資助她在上海置業，更會買金條讓她放入保險箱，霸氣承諾：「將來就算妳一無所有，也可以拿出來輕鬆應付生活。」最令人震驚的是，Coco自爆當年因投資IPO失利而虧蝕巨款，四哥謝賢為了安撫及補貼她，竟毅然將兒子謝霆鋒送贈的勞斯萊斯名車變賣，將套現所得的巨款全數交給她還債，可見四哥謝賢對她用情至深。

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謝賢前女友Coco透露曾雪卵

回顧這段橫跨多年的深情歲月，Coco坦言心中最大遺憾就是未能生兒育女。她透露早在二十多歲時，已未雨綢繆進行了雪卵手術保存「最好的DNA」，皆因她深信「女人一生，做過母親才是完整的」。儘管她在身體與經濟上完全有能力獨立撫養孩子，但她始終堅持孩子必須是「父母愛情的結晶」。在追求「完整家庭」的執著下，Coco不願倉促行事，最終無奈放棄了當媽媽的心願。如今四哥謝賢離世，這段曾經轟轟烈烈、超越年齡界限的愛情故事，隨著Coco的真情剖白，再次向世人展現了謝賢極致紳士的一面。

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