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《逃學威龍》中史老師陳國新罕現身 年近8旬行動敏捷銀髮Look依然精靈

影視圈
更新時間：15:37 2026-07-21 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-21 HKT

周星馳電影《逃學威龍》是不少觀眾心目中的經典之作，當中飾演的「中史老師」一角的演員陳國新，已有多年甚少在幕前露面。近日有網民去書展時，在香港會議展覽中心偶遇陳國新，更將影片分享至社交平台，引起網民熱烈討論。

陳國新邊行邊睇手機

網民在IG分享在會展捕獲陳國新的影片，當日見到已屆77歲的陳國新打扮休閒，穿上白色Polo衫及淺色長褲，而頭頂見到銀髮稀疏，不過精神狀態極佳，而且行動自如，看起來相當硬朗。陳國新邊行邊望，一時又低頭專注地看手機，似乎是在搵路。

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陳國新是電影界的綠葉演員，同時是一名編劇和導演，才華洋溢。陳國新於80年代入行，參演過近百部電影，其中最為人津津樂道的角色，莫過於在1991年電影《逃學威龍》中，飾演一緊張就口吃的「中史老師」。陳國新在戲中被周星馳飾演的「周星星」捉弄，慌張地說出「我係明朝嘅尚書大人」、「我話晒都係萬中無一嘅愛國詩人」等經典對白，成為一代港人的集體回憶。

陳欣健為陳國新哥哥

陳國新除了演出《逃學威龍》，亦曾在《望夫成龍》、《賭俠》等電影中有精彩演出，陳國新已淡出幕前多年，將重心轉向電影幕後工作，近日只有2023年電影《風再起時》。陳國新曾在訪問中表示自己從未想過加入演藝圈，早年在麗的工作，曾拍過節目《糖黐豆》，而熱愛唱民歌的他，最初以歌手身份出道。陳國新胞兄為前警司轉職為電影人的陳欣健。

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