陳曉華感性發文《勇氣》非憑歌寄意 否認放開心態接受愛情：現在專心工作

陳曉華、譚俊彥、林秀怡及梁凱晴今日出席全新節目《重症解密》記者會，齊齊化身「重症調查科」調查員，以偵緝案件形式為每種重症展開深入調查，活動上4位調查員分享拍攝節目時遇上的重案個案外，適逢譚俊彥，林秀怡及梁凱晴同是7月生日，大會即場為3位「7月之星」慶生。

陳曉華身形重返選港姐時磅數

身形明顯纖瘦了的陳曉華表示，拍攝該節目過多月內，朝早5時半開始跑步，之後食早餐再開工，覺得早起做運動生活最健康：「其實好耐沒有這麼大動力量去減肥，已返回選港姐時磅數，可以再選多次港姐！」她又指，因為將要拍新劇，體能上要多需求，問到重拾運動是否因為年頭與街頭暈倒所以特別注重身體？她稱，那次暈倒因為太攰，需要多休息啫而已，不過由於注重健康，現時減少外出食飯及保留體力。

譚俊彥自薦做「金牌媒人2.0」

問到和緋聞男友朱敏瀚分手後，現在又少出街，會大大減少識新男友機會？她即以忙於拍劇拉開話題，卻笑言：「有好介紹請通知我！」在旁的譚俊彥即時充當「金牌媒人2.0」說：「不是一定要找林盛斌，與我一起拍劇有好便會介紹給她，而且我們同一經理人，已認識多年知道她鍾意誠實、風趣及鍾意跑步男仔，（你識不識朱敏瀚?）過去的事，不要講啦，我幫她篩選。」他又爆陳曉華在拍節目時，已認識了不少醫科教授及獲取了他們的電話，相信教授有年輕徒弟，或許跟她匹配。問到她是否鍾情誠實、風趣同鍾意跑步異性？她笑指要求多：「我會個好長的表！」

陳曉華現在忙於工作緣份不強求

陳曉華日前感性在網上吐露最真實的心聲：「給所有需要勇氣的人，有勇氣地給予愛，有勇氣地接受愛！謝謝一眾以身作則的你們，讓這個充滿意義的活動被大家看到。」對此，她解釋，因為當天在慈善晚會上唱歌，而唱的是一曲《勇氣》，很鍾意《勇氣》的歌詞，但完全不是憑歌寄意，還請大家不要錯誤解讀，她說：「我現在忙於工作，緣份這件事，聽人家說，不強求時就會來。」譚俊彥透露，陳曉華不斷向公司自薦拍玄學節目，所以屆時師傅會說給她知道。問到是否已經放開心態接受愛情？陳曉華否認，並指現在專心工作，千萬不要錯誤解讀。

譚俊彥每年身體檢查注重健康

此外，譚俊彥表示，自己已經不年輕，加上要照顧家人及長輩，所以每年都做身體檢查及注重健康，早年已為孩子們買了保險，他說：「畀錢他的話可以花光，但幫他買保險則是長期保障。」