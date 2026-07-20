謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧

謝霆鋒的父親謝賢（四哥）今日（20日）被《星島頭條》獨家曝光死訊，震驚整個娛樂圈。謝賢縱橫影壇數十載，地位崇高且人緣甚佳，其離世消息公開後，曾與謝賢合作的林家棟回覆《星島頭條》外，蔡卓妍也在社交平台發文悼念。

林家棟：留待謝賢屋企人安排好一切

林家棟早年在TVB經典喜劇《難兄難弟》續集《難兄難弟之神探李奇》中，模仿謝賢飾演角色「謝四」，近年林家棟在其監製的電影《殺出個黃昏》與謝賢合作。對於謝賢離世，林家棟以短訊回覆《星島頭條》：「唔好意思，喺呢個階段我覺得我唔適合講太多嘢，留待佢屋企人安排好一切先啦。🙏🙏🙏」

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蔡卓妍貼謝賢合照懷念

與謝賢關係友好的蔡卓妍（阿Sa），在IG載多張與四哥的合照，並發文悼念。蔡卓妍在帖文中寫道：「我最敬愛嘅四哥，一路好走。多謝你帶俾我所有嘅歡樂，仲有你所有嘅人生智慧分享，永遠懷念你。」

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謝賢蔡卓妍關係極好

從蔡卓妍分享的照片中，見到兩人曾在不同場合留下珍貴回憶，無論是開心聚餐還是私下見面，謝賢臉上總是掛著慈祥的笑容。而蔡卓妍像小女孩般依偎在旁，足見兩人感情深厚。

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