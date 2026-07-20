謝賢離世｜謝賢大半生奉獻影壇 創最年長金像影帝紀錄 《少林足球》「強雄」一角最經典

今日（20日）《星島頭條》獨家收到消息，謝霆鋒父親「四哥」謝賢離世，享年89歲。回顧四哥傳奇的一生，他不僅是香港粵語片黃金年代的代表人物，最令人津津樂道的，莫過於他在2022年憑藉電影《殺出個黃昏》，以85歲高齡首度入圍香港電影金像獎「最佳男主角」，並一舉擊敗眾多強敵封帝。他不僅創下金像獎史上年紀最大的得獎影帝紀錄，當晚宣佈賽果一刻，台下全場更站立為他歡呼鼓掌。當四哥聽到林家棟稱讚他是金像獎史上第一位獲全場起身鼓掌的影帝時，他激動得雙手合十作90度鞠躬，以表對台下眾人的深深謝意。

謝賢創下金像獎史上年紀最大影帝

其實在勇奪影帝之前，香港電影金像獎大會早於2019年4月，已向謝賢頒發了第38屆的「終身成就獎」，以表揚他大半生在香港電影與電視發展上所作出的傑出貢獻。這項最高殊榮絕對是對四哥在影壇卓越成就的最佳肯定，證明了他在香港電影界無可取代的地位與深遠影響。謝賢自16歲入行，演活過無數經典角色，由黑白粵語長片走到彩色大銀幕，再跨足電視圈，他的一生就等同於一部香港影視發展史，能夠在晚年先後拿下終身成就獎及最佳男主角，四哥謝賢的演藝生涯可謂完美無憾。

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謝賢演出《少林足球》「強雄」成經典

四哥謝賢雖然已經告別塵世，但他留下的經典影視作品將永遠陪伴著幾代香港人成長。在電影方面，除了遺作《殺出個黃昏》，他在1967年主演的《英雄本色》演活了釋囚李卓雄一角，啟發了後來吳宇森重拍同名經典；而他在周星馳電影《少林足球》中飾演的反派「強雄」，一句「球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我嘅人，點同我打呀？」至今仍是網民愛用的金句。電視界方面，他在無綫劇集《千王之王》中飾演的「南神眼」羅四海、《萬水千山總是情》的阮庭深，都是深入民心的代表作。謝賢的離去象徵著一個時代的終結，但他瀟灑的身影將永遠留在廣大影迷心中。

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