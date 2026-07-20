跳祭少女放飛假期丨孖32歲陳海寧做節目被網民嘲笑「哪有少女」 26歲何洛瑤霸氣還擊：十年後拍都係少女

26歲何洛瑤(Sica)和32歲陳海寧今日到九龍灣為主持之節目《跳祭少女放飛假期》宣傳。二人表示，原本19日的行程十分緊湊，每天通告是早上六時，二人便提早於凌晨三時起床，所以起床對她們來說是一項難度，由於打風關係令她們有多一天私人時間逛街購物，在完成工作後有私人時間令她們感到十分開心。

何洛瑤攀繩高度如「國際金融中心」嚇到腳軟

此行令她們最難忘是攀繩活動，覺得這行程令有如經歷了生死，玩繩索大家要有勇氣及支持大家，Sica說：「那高度在心目中就似國際金融中心那麼高，嚇到腳軟要頂硬上，大家雙腳都震個不停。」另外，她們又指「毛筆祭」及「十萬石祭」是另一個難忘。「十萬石祭」難忘的是與當地人連結，還要是整個社區不停見到，二人說：「我們穿浴袍又一齊跳大輪舞，（這次有冇性感演出？）性感演出是身上只圍上毛巾去焗桑拿，有濕身更有豔遇，就是在跳獅子舞時。」陳海寧更說：「在日本我們真正打開了姊妹們的國際市場！（認識到靚仔？）有很多，但我識他，他卻不認識我。」她們沒有因此覺得可惜，Sica笑指，望下都好。

陳海寧自認「不知醜」自封少女

節目快將播出便有網民笑住質疑，「節目中哪有少女？」問她們聽到這說法可有不開心？陳海寧覺得是搞笑而已，因她看到有粉絲解釋指，其實是「少女」即是兩個女仔。更說：「我覺得Sica係少女，因為我就是不知醜，我覺得我係少女！」Sica幫口解釋，少女都只是意識形態，只要開心一齊合作已經很開心，更說：「我們十年後拍，一樣都係少女，幾多歲都係少女！」

