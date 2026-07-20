余文樂離婚丨余文樂曾患驚恐症停工消失5年 慘被嘲「男神崩壞」 復出拍TVB綜藝《與天地對話》

44歲的藝人余文樂，今日（20日）突然與台灣「皮帶大王」千金王棠云同步在社交平台宣布離婚，結束9年婚姻關係，兩人均表示是和平分手，未來將共同撫養孩子。王棠云在發文中寫道：「婚姻之中我們都學到了很多，我們還是很關心對方，只是彼此之間少了這一層關係。這不是什麼悲傷難過的事情，因為我們會更好。」她更稱余文樂「還是那個好爸爸、好夥伴，還是這個家的避風港」，二人「還是一輩子的家人」。

余文樂曾患驚恐症顏值大跌

余文樂近年來的演藝生涯，可謂充滿挑戰。自2017年結婚後移居台灣，他大幅減少在香港的公開露面，將重心轉移至家庭與個人品牌。然而在2023年，他罕有地剖白自己消失幕前近五年的真正原因，是深受「驚恐症」折磨。他透露在疫情期間病情加劇，發作時會極度恐慌，只想立刻逃離現場，完全無法控制自己。他直言：「我那時候無法控制自己的病情，有嘗試過想好好控制，不想再讓這件事發生。」這個病症不僅影響了他的工作心態，一度「越來越不喜歡工作」，同時承受著外界對其外貌「顏值大跌」、「男神崩壞」的批評，身心備受壓力。

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余文樂病癒後復出頭炮拍TVB節目

余文樂於2014年創立的服裝品牌MADNESS，以及轉向幕後發展，享受「不用見人」的幕後崗位，希望與自己欣賞的導演和演員合作，創造出有深度的作品。經過一段時間的休養，他的驚恐症病情已趨穩定。余文樂於2024年終於全面復出，為TVB拍攝綜藝節目《與天地對話》，去年他在澳門出席NBA傳奇名人賽事，與一眾名宿落場打籃球，令人驚喜。現時與王棠云離婚後，余文樂揭開人生新一頁。

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