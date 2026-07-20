梁芷珮一家五口新加坡返港遇正筲箕灣停水 狼狽上網求助要搵地方沖涼

有「旅遊達人」之稱的梁芷珮（Christy）經常周遊列國，與老公寓工作兼享受人生，近日更帶同三個仔女到新加坡旅行，昨晚（19日）一家人從新加坡結束旅程返港，卻遇上意想不到的筲箕灣一帶暫停食水供應「災難」。

梁芷珮兩母女一臉疲態

梁芷珮昨晚在其IG分享「慘況」，見到她剛回到家一臉疲態，一臉無奈地靠著行李箱，而女兒則在身後做出「倒豎蔥」手勢，表達不滿。梁芷珮留言：「一返嚟開電視，東張就講緊筲箕灣爆水喉⋯一落機冇得沖涼⋯係一件好慘嘅事嚟㗎⋯有冇人可以話俾我知今晚會唔會有返水？我要搵地方沖涼啊！」

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梁芷珮所居住的筲箕灣區，昨日因一條18吋食水管道破裂，造成筲箕灣一帶突發食水供應受阻，導致區內居民及商戶大受影響。梁芷珮最終成功「撲水」解決問題，並在IG限時動態更新進展，透露向健身教練求助，並前往其健身室沖涼。

梁芷珮感謝教練出手

梁芷珮分享一家五口在晚上9時52分齊齊出動去沖涼，笑言：「好搞笑啊，成家出去沖涼。」梁芷珮梳洗完後，不忘開心自拍，並擺出V字手勢，寫上「涼已沖」，並感謝教練：「好彩有師傅咋」、「住得近有着數」。

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